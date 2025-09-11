वाहतूक पोलिसांची एकाच दिवशी विशेष मोहीम
गुटखाविक्रेत्यावर पोलिसांची कारवाई
म्हसळा, ता. ११ (बातमीदार)ः शहरातील नाक्यावर असणाऱ्या एक टपरीवर धाड टाकून म्हसळा पोलिसांनी प्रतिबंधित गुटख्याचा साठा जप्त केला.
अच्छेलाल लवजारी धीमर ऊर्फ डब्बू पान टपरीवाले मुंबई येथून बोर्ली येथे ट्रॅव्हल्समधून बंदी घातलेला गुटखा आणत असल्याची माहिती म्हसळा पोलिसांना मिळाली मिळाली होती. याच माहितीच्या आधारे पोलिसांनी सापळा रचून धाड टाकली असता १५,२८६ रुपयांचा गुटखा जप्त करण्यात आला. म्हसळा शहरासहीत जिल्ह्यातील अनेक भागांत मुंबई येथून येणाऱ्या ट्रॅव्हल्समधून सर्रासपणे गुटखा वाहतूक करून आणण्यात येत असल्याचे म्हसळा पोलिसांनी केलेल्या कारवाईमुळे निदर्शनास येत आहे. याप्रकरणी म्हसळा पोलिस ठाण्यात भारतीय न्याय संहिता २०२३ चे कलम १२३,२३२,२७५ ३(५) सह अन्न सुरक्षा मानके कायदा २००६ चे कलम २६(२) २६ (४) प्रमाणे गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे.
