मोरवणे-वांगणीत बिबट्याची दहशत
मोरवणे-वांगणीत बिबट्याची दहशत
गायी-गुरांवर हल्ला करण्याच्या प्रमाणात वाढ
म्हसळा, ता. २७ (बातमीदार) ः रोहा परिक्षेत्र म्हसळा वनविभागांतर्गत वनजमिनीवर घनदाट जंगल आहे. जंगली श्वापदांना पोषक वातावरण असल्याने क्षेत्रात बिबट्याचा वावर असून गायी-गुरांवर हल्ला करीत असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये दहशत आहे.
मेपासून मोरवणे गावात दोन शेतकऱ्यांचे गोठ्यात बांधलेली तीन वासरे, वांगणी येथे शेतघरातील पाळीव कुत्रा, अशोक नाईक यांच्या मालकीचा बैल, मोरवणे गावाचे राजा गायकर यांच्या मालकीची गाय, तर वांगणी येथील विश्वास नाईक यांच्या गोठ्यातून वासरू बिबट्याने ठार मारले आहे. या प्रकाराने वांगणी मोरवणे परिसरात भीतीचे वातावरण आहे.
-------------------------------------
वनविभागाकडे तक्रार
देहन येथे तालुका कृषी विभागाची मोठी नर्सरी असल्याने घनदाट झाडीने देहन वांगणी गाव परिसरामध्ये बारमाही नैसर्गिक पाण्याचे स्रोत वाहताना पाहायला मिळते. देहन-वांगणी म्हसळा तालुक्यात थंड हवामानाचे ठिकाण म्हणून प्रसिद्ध आहे. येथील रहदारीचा असल्याने रात्री-अपरात्री लोकांची येजा असते. त्यामुळे रोहा परिक्षेत्र म्हसळा वनविभागाने बंदोबस्त करावा, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.