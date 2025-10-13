म्हसळा पंचायत समिती उपसभापतीकडे
अनुचित जमातीचे आरक्षण बसत नसल्यामुळे निर्णय
म्हसळा, ता. १३ (बातमीदार)ः तालुक्यातील पंचायत समितीच्या चार गणातील सदस्यांकरिताची सोडत सोमवारी काढण्यात आली. पाभरे गटात सर्वसाधारण महिला, पांगलोली गटात ना. म. प्र. महिला, साळवींडे गटात सर्वसाधारण खुला, खरसई गटात सर्वसाधारण खुला आरक्षण पडले.
आरक्षण प्रक्रियेवेळी पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांमध्ये उदासीनता दिसून आली. या वेळी मोजकेच पदाधिकारी उपस्थित होते. जिल्हा परिषदच्या पाभरे आणी पांगलोली या जागांसाठीसुद्धा आरक्षण जाहीर झाले असून, दोन्ही ठिकाणी सर्वसाधारण खुला आरक्षण पडले आहे. जिल्ह्याला सभापती आरक्षणात अनु. जमाती महिला आरक्षण पडले होते, परंतु निवडणूक आयोगाच्या निर्णयानुसार अनु. जमाती आरक्षण बसत नसल्यामुळे अडीच वर्षे उपसभापतींकडे सभापतींची धुरा सोपवली जाणार आहे. त्यामुळे विकासाला खीळ बसण्याची शक्यता वर्तविली जाते.
