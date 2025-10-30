म्हसळा पोलिस चौकीसमोरच विमल गुटख्याची खुलेआम विक्री म्हसळा पोलिस चौकीसमोरच विमल गुटख्याची खुलेआम विक्री म्हसळा पोलिस चौकीसमोरच विमल गुटख्याची खुलेआम विक्री
म्हसळा पोलिस चौकीसमोरच विमल गुटख्याची खुलेआम विक्री
कारवाई केवळ कागदावरती; नागरिकांमध्ये संताप आणि चर्चा
म्हसळा, ता. ३० (बातमीदार) ः रायगड जिल्ह्यातील पोलिस अधीक्षक आंचल दलाल यांच्या मार्गदर्शनाखाली अमली पदार्थ आणि गुटखा विक्रीविरोधात पोलिस दलाने अलीकडेच जिल्हाभर मोठी मोहीम सुरू केली होती. या मोहिमेत अनेक ठिकाणी धाडसत्रे राबवून गुटखा विक्रेते आणि वाहतूक करणाऱ्यांविरोधात कठोर कारवाई करण्यात आली होती. एक महिन्यापूर्वी म्हसळा पोलिसांनी दिघी नाक्यावर किरकोळ गुटखा विक्रेत्यावर कारवाई केली होती. तथापि, महिनाभरातच हे चित्र पुन्हा पूर्ववत झाल्याचे दिसत असून, शहरातील दिघी पोलिस चौकीसमोरच विमल गुटख्याची घाऊक आणि किरकोळ विक्री खुलेआम सुरू असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे.
म्हसळा तालुक्यातील अनेक गावांमध्ये विमल गुटखा चढ्या दरात विकला जात आहे. पोलिस कारवाई केवळ किरकोळ विक्रेत्यांपुरती मर्यादित असून, गुटख्याचा मूळ पुरवठा कुठून होतो याचा मागोवा घेण्यात प्रशासन अपयशी ठरत आहे. संबंधित कारवाईनंतर काही काळ विक्रेत्यांमध्ये भीती निर्माण झाली होती. सध्या पुन्हा निर्भयपणे विक्री सुरू असल्याचे स्पष्ट दिसून येत आहे. पोलिस चौकीच्या अगदी समोरच गुटखा सहज उपलब्ध होत असल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. पोलिसांना या विक्रीची माहिती नसते का, असा सवाल नागरिक उपस्थित करीत आहेत. गुटखाविक्रीवरील कारवाई केवळ दिखाऊ राहू नये, तर ती मुळापर्यंत पोहोचणारी असावी. पोलिसांनी पुरवठा साखळीचा तपास करून गुटखाविक्रीचे जाळे संपवावे, जेणेकरून म्हसळा तालुका गुटखा व अमली पदार्थमुक्त होईल, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.
