श्रीवर्धन मतदारसंघाचा विकास हाच आमचा श्वास : खासदार सुनील तटकरे
म्हसळा, ता. १२ (बातमीदार) : श्रीवर्धन मतदारसंघातील गाव-वाडी-वस्त्यांचा सर्वांगीण विकास हाच आमचा श्वास असून, ग्रामस्थ व पक्ष कार्यकर्त्यांनी मांडलेल्या विकासात्मक अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करण्यात येत आहेत, असे प्रतिपादन खासदार सुनील तटकरे यांनी केले. म्हसळा तालुक्यातील मेंदडी येथे सुमारे ४ कोटी रुपये खर्चाच्या जेट्टी व पोच रस्ता बांधकामाच्या भूमिपूजनप्रसंगी ते बोलत होते.
खासदार तटकरे म्हणाले की, लोकसभा निवडणुकीच्या काळात उमेदवार असताना मतदारसंघातील विविध विकास कामांची पूर्तता करण्याचे आश्वासन जनतेला दिले होते. त्या विश्वासावर नागरिकांनी भरभरून मतदान करून प्रेम व्यक्त केले. त्या विश्वासाला पात्र ठरत श्रीवर्धन मतदारसंघाचा विकास हाच आमचा श्वास, या ब्रीदवाक्याप्रमाणे मतदारसंघात शाश्वत विकासाची प्रक्रिया सुरू असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. मंत्री आदिती तटकरे आणि माजी आमदार अनिकेत तटकरे यांच्या माध्यमातून विकास कामे प्रत्यक्षात उतरविण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न करण्यात आल्याचेही त्यांनी नमूद केले. तटकरे कुटुंब विकासाशी निष्ठावान असून दिलेली आश्वासने पूर्ण केली जातील, हा विश्वास जनतेच्या मनात दृढ झाला आहे. त्यामुळेच दिवसेंदिवस नवीन विकास कामांची यादी वाढत असल्याचे त्यांनी सांगितले. ज्या प्रकारे लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांमध्ये जनतेने माझ्यावर विश्वास टाकला, त्याचप्रमाणे येणाऱ्या जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या गणनिहाय निवडणुकांमध्ये पक्षाच्या उमेदवारांना भरभरून पाठिंबा द्यावा, असे आवाहन त्यांनी केले. सध्या महाराष्ट्रातील विविध महापालिकांच्या निवडणूक प्रचारात व्यग्र असल्याने येणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची जबाबदारी पक्ष कार्यकर्त्यांनी समर्थपणे सांभाळावी, अशी भूमिकाही खासदार तटकरे यांनी मांडली.
