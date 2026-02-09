म्हसळा तालुक्यातील मौजे वरवठणे येथे घरातच बेकायदेशीररीत्या गोवंशाची कत्तल सुरू असताना म्हसळा पोलिसांनी धडक कारवाई केली आहे.
म्हसळ्यात अवैध गोवंश कत्तलखान्यावर पोलिसांचा छापा
सव्वा लाखांचा मुद्देमाल जप्त
म्हसळा, ता. ९ (बातमीदार) ः तालुक्यातील वरवठणे येथे घरातच बेकायदेशीररीत्या गोवंशाची कत्तल सुरू असताना म्हसळा पोलिसांनी धडक करत छापा टाकला. रविवारी (ता. ८) टाकलेल्या या छाप्यात पोलिसांनी ७० किलो गोवंश मास, वाहने आणि कत्तलीसाठी वापरलेली हत्यारे असा एकूण एक लाख ३५ हजार २०० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला आहे. या प्रकरणी तिघांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, त्यातील एक आरोपी फरार होण्यात यशस्वी झाला आहे.
वरवठणे येथील आरोपी नियाज महामुद तालीब याच्या राहत्या घरात गोवंशाची कत्तल सुरू असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली होती. या माहितीच्या आधारे म्हसळा पोलिस ठाण्याचे पोलिस शिपाई अक्षय पुरी यांच्यासह पथकाने घटनास्थळी छापा टाकला. पोलिसांना पाहताच आरोपींनी धावाधाव सुरु केली. यात दोघांना पकडण्यात पोलिसांनी यश आले असून तिसरा आरोपी पळून जाण्यात यशस्वी झाला.
याप्रकरणी नियाज महमुद तालीब (वय ४२), मेहफूज किफायती तालीब (वय २०) व तिसरा एका अज्ञात व्यक्तीवर विविध कायद्यांन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या घटनेचा अधिक तपास म्हसळा पोलिस ठाण्याचे सहपोलिस निरिक्षक रवींद्र पारखे यांच्या मार्गदर्शनाखाली एस. पी. रोहिणकर करत आहेत.
