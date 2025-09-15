माथेरानमध्ये रस्त्यावर दरड कोसळली
माथेरान, ता. १५ : घाटमाथ्यावर झालेल्या जोरदार पावसामुळे सोमवारी (ता. १५) माथेरान घाटरस्त्यात दरड कोसळली. यामध्ये कोणतीही जीवित अथवा वित्तहानी झाली नाही, मात्र दरडीचा मलबा रस्त्यावर आल्यामुळे या मार्गावरील वाहतूक काही काळ बंद होती. दोन तासांच्या अथक प्रयत्नानंतर रस्त्यावर आलेला मातीचा ढिगारा दूर करण्यात यश आले.
माथेरान घाटमाथ्यावर रविवारी रात्रीपासून मुसळधार पाऊस पडत आहे. येथे फक्त १० तासांत २७१.४ मिलिमीटर इतका प्रचंड पाऊस पडला. रायगड जिल्ह्यात सर्वाधिक पाऊस हा माथेरानमध्ये झाल्याची नोंद करण्यात आली. गेल्या चार महिन्यांत माथेरानमध्ये ५,४६२ मिलिमीटर म्हणजे २१५.०४ इंच पावसाची नोंद झाली. दरम्यान, माथेरानच्या माजी नगराध्यक्षा प्रेरणा प्रसाद सावंत यांनी सांगितले की, ‘संबंधित घाट रस्त्यावर दरड कोसळण्याचा धोका असल्याचे यापूर्वी मी लक्षात आणून दिले होते; मात्र प्रशासनाने याकडे लक्ष दिले नाही. सोमवारी या ठिकाणी ही दरड कोसळली. त्याच वेळेस उपाययोजना केली असती, तर रस्त्यावर दरड आली नसती.’
