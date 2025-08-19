मुंब्रा स्थानकावर थांबणार १५ डब्यांची लोकल
मुंब्रा स्थानकावर थांबणार १५ डब्यांची लोकल
प्लॅटफॉर्म विस्ताराचा वेग वाढला
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १९ : मुंब्रा स्थानकावरील प्रवाशांना लवकरच मोठा दिलासा मिळणार आहे. मध्य रेल्वेकडून येत्या काही महिन्यांत १५ डब्यांच्या लोकल गाड्यांना थांबा देण्यासाठी प्लॅटफॉर्म क्रमांक एक, दोन आणि तीनच्या विस्ताराचे काम युद्धपातळीवर सुरू केले आहे. हे काम पूर्ण झाल्यानंतर १५ डब्यांच्या लोकलला मुंब्रा स्थानकावर थांबा मिळेल.
मुंब्रा परिसर झपाट्याने विकसित होत आहे. नव्या गृहनिर्माण प्रकल्पांसह शैक्षणिक संस्था आणि रोजगाराच्या संधींमुळे रोज हजारो प्रवासी येथे चढ-उतार करतात; मात्र आतापर्यंत फक्त १२ डब्यांच्या धीमी लोकलच थांबत असल्याने प्रवाशांना मोठ्या गैरसोयींचा सामना करावा लागत आहे. दिवा, ठाणे, कल्याण, बदलापूर, अंबरनाथ आणि उल्हासनगरसारख्या भागांतून अनेक प्रवासी मुंब्र्यात उतरणारे आहेत. त्यामुळे येथे जलद लोकलनाही थांबा द्यावा, अशी मागणी प्रवासी संघटनांकडून सातत्याने होत आहे. मुंब्र्यातील प्रवाशांना दररोज उलट दिशेचा प्रवास करून मुंबईकडे जाणारी लोकल पकडावी लागते. अनेक प्रवासी सकाळी प्रथम कल्याणकडे जाऊन नंतर मुंबईकडे येतात. यात त्यांचा वेळ, पैसे वाया जातो. १५ डब्यांच्या लोकलना थांबा मिळाल्यास या प्रवाशांची मोठी गैरसोय दूर होणार आहे.
