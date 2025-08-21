अंबरनाथमध्ये भटक्या कुत्र्यांची दहशत
अंबरनाथ, ता. २१ (वार्ताहर) : शहरातील भटक्या कुत्र्यांचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर बनत चालला आहे. गुरुवारी नवरेनगर येथील पिंक सिटी सोसायटीत घडलेल्या धक्कादायक घटनेने नागरिकांच्या चिंता वाढवल्या आहेत. झुंडीने फिरणाऱ्या कुत्र्यांपैकी एका कुत्र्याने दोन लहान मुलांवर अचानक हल्ला करत एका मुलाला काही अंतर फरफटत नेत हात-पायावर चावा घेतला. नागरिकांनी तत्परतेने हस्तक्षेप करत मोठा अनर्थ टळला. ही घटना सोसायटीतील सीसीटीव्हीत कैद झाली आहे. जखमी मुलावर खासगी रुग्णालयात उपचार व लसीकरण करण्यात आले आहे. मात्र, या प्रसंगामुळे मुलाला मानसिक धक्का बसल्याची माहिती कुटुंबीयांनी दिली.
अंबरनाथमधील अनेक वसाहती, गृहसंकुलांमध्ये भटक्या कुत्र्यांचा उपद्रव वाढल्याने लहान मुले, महिला व ज्येष्ठ नागरिकांमध्ये असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली आहे. वाहनचालकांनाही कुत्र्यांचा पाठलाग करत असल्याने अपघाताच्या घटना घडत आहेत. नगरपालिकेच्या पशुवैद्यकीय विभागाकडे दरमहा ४० ते ५० तक्रारी येत असूनही ठोस उपाययोजना होत नसल्याची नागरिकांची तक्रार आहे. पिंक सिटी सोसायटीतील रहिवाशांनी या घटनेनंतर तत्काळ कारवाईची मागणी केली आहे. ‘फक्त तक्रारी नोंदवून उपयोग नाही, नागरी सुरक्षेसाठी तातडीने ठोस पावले उचलली पाहिजेत’, असा सूर नागरिकांत उमटत आहे. सामाजिक संस्थांनीही नगरपालिकेला आक्रमक व धोकादायक श्वानांवर निर्बंध आणण्याचे आवाहन केले आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.