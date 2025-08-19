मुसळधारेने मोखाडा तालुका अंधारात
मोखाडा, ता. १९ (बातमीदार) : तालुक्यात गेल्या दोन दिवसांपासून मुसळधार पाऊस कोसळत आहे. त्याचा मोठा फटका अनेक गाव-पाड्यांना बसला आहे. वारंवार वीजपुरवठा खंडित होत असल्याने संपूर्ण मोखाडा तालुका अंधारात बुडाला आहे. डहाणू ते गंजाडदरम्यान वीजपुरठ्यात तांत्रिक बिघाड होत असल्याने त्याचा फटका जव्हार, मोखाडा तालुक्याला सहन करावा लागत आहे.
जव्हार, मोखाडा तालुक्याला सुमारे १२० किमीवरून डहाणू येथून वीजपुरवठा करण्यात येत आहे; मात्र नैसर्गिक आपत्ती काळात नेहमीच या दोन्ही तालुक्यांत वीजपुरठ्याचा लपंडाव सुरू असतो. गेल्या दोन दिवसांपासून पालघर जिल्ह्यात मुसळधार पाऊस कोसळत आहे. त्याचा मोठा परिणाम वीजसेवेवर झाला आहे. मुसळधार पावसाने डहाणू ते गंजाडदरम्यान नियमित तांत्रिक बिघाड होत आहे. त्याचा फटका दोन्ही तालुक्यांना सहन करावा लागत आहे.
मुसळधारेने वारंवार वीजपुरठा खंडित होत असल्याने ग्राहक त्रस्त झाले आहेत. मुसळधार पावसात महावितरणचे कर्मचारी वीजपुरठा सुरळीत करण्यासाठी प्रयत्न करीत आहेत; मात्र मुसळधार पावसामुळे त्यांचे प्रयत्न असफल ठरत आहेत.
डहाणू ते गंजाड यादरम्यानच्या वाहिनीवर तांत्रिक बिघाड होत आहे. तालुक्यात कुठलाही बिघाड नाही, त्यामुळे मोखाड्यातील वीजपुरवठा खंडित झाला आहे. तेथून वितरण झाल्यावर तालुक्यात वीजपुरवठा सुरळीत होईल, अशी माहिती शाखा अभियंता किरण अहिरे यांनी दिली.
