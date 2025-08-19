घरावर दरड कोसळल्याने आजोबा जखमी
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. १९ : लोकमान्यनगर पाडा नंबर ४ येथील संतोष पाटील नगरमधील एका घरावर दरड कोसळली आहे. ही घटना मंगळवारी (ता. १९) सकाळी दहाच्या सुमारास घडली. या घटनेत ७० वर्षीय अमरनाथ शर्मा हे आजोबा जखमी झाले आहेत. त्यांच्या कमरेला व खांद्याला दुखापत झाली असून त्यांना उपचारासाठी कळवा येथील छत्रपती शिवाजी महाराज रुग्णालय दाखल केले आहे.
घराचे नुकसान झाले असून त्याबाजूची चार घरेही रिकामी केली आहेत. घरांतील रहिवाशांच्या राहण्याची व्यवस्था त्यांच्या नातेवाइकांकडे केल्याची महापालिका आपत्ती व्यवस्थापन अधिकाऱ्यांनी दिली. लोकमान्यनगर पाडा नंबर ४ येथे दरड जय मातेरे यांच्या घरावर कोसळल्याची माहिती गणेश शेलार नामक व्यक्ती ठाणे महापालिकेच्या आपत्ती व्यवस्थापन कक्षाला दिली. या घटनेची माहिती मिळताच आपत्ती कक्षाचे कर्मचारी, अग्निशमन दलाचे जवान आणि माजी नगरसेवक हणमंत जगदाळे आणि महापालिका उपायुक्त दिनेश तायडे यांनी धाव घेतली. दरड कोसळल्यामुळे जय मातेरे यांच्या घराचे पूर्णपणे नुकसान झाले असून, धोका पट्टी लावून बॅरिगेटिंग केल्याची माहिती आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी यासिन तडवी यांनी दिली.
