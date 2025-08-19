पनवेल तालुक्याती दरडग्रस्त गावावर आपत्ती व्यवस्थापनाची नजर
दरडग्रस्त गावांवर आपत्तीचे संकट
पनवेल तालुक्यातील नऊ गावांना धोका, प्रशासन सतर्क
पनवेल, ता. १९ (बातमीदार) : खालापूर तालुक्यातील चौक, मोरबे धरणाजवळील इर्शाळगड ठाकूरवाडी मध्यरात्री दरड कोसळली. या घटनेमुळे आपत्ती व्यवस्थापन विभाग सतर्क झाला असून, पनवेल तालुक्यातील नऊ दरडग्रस्त गावांवर लक्ष केंद्रित केले आहे.
पनवेल तालुक्यात नऊ गावे दरडग्रस्त आहेत. अशातच सोमवारी एकाच दिवशी २०६ मिमी पाऊस पडल्याने डोंगर भागातील पाण्याने नद्या दुथडी भरून वाहत आहेत. याच पार्श्वभूमीवर आपत्कालीन परिस्थिती उद्भवण्याची शक्यता अधिक असल्याने प्रशासन सतर्क झाले आहे. सततच्या पावसाने डोंगरपायथ्याशी असलेल्या घरांना दरडीचा धोका असल्याने पनवेल तालुका प्रशासनाने तालुक्यातील संभाव्य आपत्ती लक्षात घेऊन आपत्ती व्यवस्थापन आराखडा तयार केला आहे. या आराखड्यात पूर, दरडग्रस्त गावांचा समावेश करण्यात आला असून, धोनादी, चिचवाडी, मालडुंगे, सतीची वाडी, धोदानी, आकुर्ली, केवाळे आदिवासीवाड्यांमधील रहिवाशांची समाजमंदिर तसेच जिल्हा परिषद शाळांमध्ये राहण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. आगामी काळातील पावसाळ्यातील संभाव्य धोका लक्षात घेऊन पनवेल तालुक्यातील नदी, नाले, पाझर तलाव आणि धरणांच्या स्थितीचा आढावा घेतला जात आहे.
-----------------------------
पूरप्रवण ठिकाणे - १६
दरडग्रस्त - ९
धरणाचे पाणी सोडल्याने धोका - ४
बाधित होणारी लोकसंख्या - ४,६००
-------------------------------
दरडग्रस्त - मालडुंगे, सतीची वाडी, दोधानी (चिंचवाडी) दोधानी.
संभाव्य - मडभुवन, केवाळे, डोलघर, चांदिवली, माचीप्रबळ, तुळशीमाळ, चावणे.
पूरग्रस्त - चिपळे, केवाळे, हरिग्राम, पडघे, शिरवली, महोदर, चिंद्रण, दोधानी, वावेघर, गुळसुंदे, तुराडे, आपटे, कराडे खुर्द, कासप.
------------------------------
पाऊस सतत सुरू राहिल्यास दरडी कोसळण्याची संभाव्य भीती लक्षात घेऊन नियोजन केले आहे. तशा सूचना दरडग्रस्त गावातील नागरिकांना दिल्या आहेत. तसेच परिस्थितीवर आपत्ती व्यवस्थापन विभाग लक्ष ठेऊन आहे.
- जितेंद्र इंगळे, अप्पर तहसीलदार, पनवेल
