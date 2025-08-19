भिवंडीत पावसाने उडवली दाणादाण
भिवंडी, ता. १९ (वार्ताहर) : भिवंडी शहरासह ग्रामीण भागात दुसऱ्या दिवशीही पावसाची संततधार सुरू आहे. त्यामुळे नागरी जनजीवन विस्कळित झाले आहे. सखल भागात अनेकांच्या घरात पाणी शिरले आहे.
शहरात सलग दुसऱ्या दिवशी पावसाची संततधार सुरू असल्याने अनेक ठिकाणी पाणी साचले आहे. शहरातील मुख्य बाजारपेठेतील भाजीपाला मार्केटमध्ये सुमारे तीन फूट पाणी शिरले होते. सकाळी भाजीपाला घाऊक बाजारात खरेदीसाठी किरकोळ विक्रेते येत असतात; मात्र त्याच सुमारास बाजारपेठेत पाणी शिरल्याने अनेकांची दैना उडाली होती.
शहरातील छत्रपती शिवाजी महाराज चौक, कारिवली रोड, ईदगाह झोपडपट्टी, काकूबाई चाळ, हंडी कम्पाउंड, समरू बाग, तांडेल मोहल्ला, भुसार मोहल्ला, पद्मानगर या भागात पाणी साचले होते. त्यामुळे शहरातील सर्व अंतर्गत रस्ते वाहतुकीसाठी बंद झाले होते.
खोणी ग्रामपंचायतीत खाडीपात्रालगत पाणी पातळी वाढल्याने नजिकच्या झोपडपट्टीमध्ये पाणी शिरण्यास सुरुवात झाली होती. तर ईदगाह झोपडपट्टीतही मोठ्या प्रमाणावर पाणी शिरले होते. प्रभाग समिती क्रमांक चारअंतर्गत असलेल्या काकू बाई चाळ या १०३ झोपड्या असलेल्या वस्तीत पाणी शिरले. येथील नागरिक घराबाहेर निघत नसल्याने पालिका प्रशासनाने खबरदारी घेत रस्त्यावर हा मार्ग वाहतुकीसाठी बंद केला होता.
नागरिकांचा असहकार
पालिका प्रशासनाने सकाळी नऊपासून येथील नागरिकांना घराबाहेर पडण्याचे आवाहन केले. नागरिक घराबाहेर निघत नसल्याने या ठिकाणी दुपारच्या जेवणासाठी फूड पॅकेटची व्यवस्था पालिका प्रशासनाकडून करण्यात आल्याची माहिती प्रभाग समिती क्रमांक चारचे सहाय्यक आयुक्त गिरीश गोष्टेकर यांनी दिली.
कर्मचारी तैनात
शहरातील सर्व नागरी वस्त्यांमध्ये पाणी साचलेल्या ठिकाणी संबंधित प्रभाग अधिकारी बीट निरीक्षक आपत्ती व्यवस्थापन कक्षातील कर्मचारी तैनात करण्यात आले आहे. त्यांच्या माध्यमातून नागरिकांची काळजी घेण्याची खबरदारी पालिका प्रशासनाकडून घेतली जात असल्याची माहिती जनसंपर्क अधिकारी श्रीकांत परदेशी यांनी दिली आहे.
