भिवंडीत दोन दिवसांत २७३ मिमी पाऊस
भिवंडी, ता. १९ (वार्ताहर) : हवामान खात्याने वर्तवल्याप्रमाणे पावसाने मुंबई तसेच मुंबई महानगर प्रादेशिक क्षेत्रात थैमान घातले आहे. शहरात मागील दोन दिवसांत २७३ मिलिमीटर पाऊस पडल्याची नोंद करण्यात आली आहे.
भिवंडी क्षेत्रात सोमवार आणि मंगळवारी या २४ तासांच्या काळात १४७ मिमी पावसाची नोंद झाली. मंगळवारी (ता. १९) सकाळी ८ ते दुपारी तीनच्या दरम्यान १२६ मिमी पावसाची नोंद झाली आहे. शहरात मागील दोन दिवसांत २७३ मिमी पावसाची नोंद झाली आहे.
नऊ कुटुंबांचे स्थलांतर
नागाव येथे गायत्रीनगर येथील डोंगरावरील माती खचण्यास पुन्हा सुरुवात झाल्याने पालिका प्रशासनाने खबरदारी घेत पाच कुटुंबे स्थलांतरित करण्यात आले आहे. तर हंडी कम्पाउंड येथील चार कुटुंबीय स्थलांतरित केले आहेत. शहरात येणाऱ्या कल्याण-भिवंडी रस्त्यावर साईबाबा नाका येथे पाणी साचल्याने येथील वाहतूक बंद केली होती.
