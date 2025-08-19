मुसळधार वाऱ्याने जव्हारला झोडपले
जव्हार, ता. १९ (बातमीदार) : तालुक्याला मुसळधार वाऱ्यासह पावसाने चांगलेच झोडपले. सुमारे ३३ मिमी पाऊस पडल्याची नोंद करण्यात आल्याची माहिती तहसील कार्यालयातून देण्यात आली. शिवाय पुढील काही दिवस पाऊस सुरू राहणार असल्याने सतर्कता बाळगत नागरिकांनी प्रशासनाच्या सूचना पाळाव्यात, असे आवाहन जव्हार तहसीलदार लता धोत्रे यांनी केले आहे.
रविवारी (ता. १७) सकाळपासूनच जव्हारला मुसळधार पावसाचा दिवसभर जोर होता. तो ४८ तासांनंतरही अद्याप तसाच आहे. तालुकास्तरावर सूचना देत जिल्हा प्रशासनाने आपत्कालीन परिस्थितीचा आढावा घेतला. व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून तालुकास्तरावर सूचना दिल्या. त्यानुसार मंडळ अधिकारी, तलाठी आणि ग्रामसेवकांना कार्यक्षेत्रातील नागरिकांना याबाबत तत्काळ सूचित करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
