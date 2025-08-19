पावसामुळे दादरमध्ये शुकशुकाट, रस्ते वाहतूक विस्कळीत
पावसामुळे दादरमध्ये शुकशुकाट, रस्ते वाहतूक विस्कळित
प्रभादेवी, ता. १९ (बातमीदार) : पावसाचा जोर मंगळवारीही कायम असल्यामुळे रस्त्यावर फार कमी वर्दळ होती. त्यामुळे एरव्ही गजबजलेल्या दादरमध्ये शुकशुकाट पसरला होता. अतिवृष्टीमुळे रस्ते वाहतूकदेखील विस्कळित झाली होती.
शाळा-महाविद्यालयांना सुट्टी जाहीर करण्यात आली होती. तसेच काही कार्यालयांनादेखील सुट्टी देण्यात आली होती. मंगळवारी पहाटेपासूनच मुसळधार पाऊस कोसळत होता. त्यामुळे अनेकांनी घरीच राहणे पसंत केले.
संततधार पावसामुळे दादरमधील काही दुकाने बंद होती. तर रस्त्यावर वर्दळ नसल्याने रस्तेही ओस पडले होते. पावसामुळे खाऊ गल्लीत कोणीही फिरकले नव्हते. दुकानदारदेखील दुकानात बसून असल्याचे चित्र पाहावयास मिळत होते. गणेशोत्सव तोंडावर आला असताना दादरमध्ये खरेदीसाठी येणाऱ्यांची संख्या मंदावली होती. त्यामुळे व्यापारावर परिणाम झाल्याचे दुकानदारांनी सांगितले.
छत्रपती शिवाजी महाराज पार्क मैदानात एरव्ही धुळीचे साम्राज्य पसरलेले असते. मात्र अतिवृष्टीमुळे मैदान जलमय झाले होते. त्या ठिकाणीदेखील शुकशुकाट पसरला होता. पावसाने जराही उसंत घेतली नसल्याने मंगळवारीदेखील दादर टीटी, माटुंगा, सायन परिसरात पाणी भरल्याचे चित्र होते. काही दुचाकी बंद पडल्या होत्या.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.