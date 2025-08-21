भूस्खलनामुळे आश्रमाची भिंत कोसळली.
उल्हासनगर, ता. २१ (वार्ताहर) : भय्यासाहेब आंबेडकरनगरलगतच्या पोलिस चौकीशेजारील संत आसाराम बापू आश्रमाची भिंत भूस्खलनामुळे कोसळून पडली. यात दोन झाडेदेखील उन्मळून पडताच आश्रमाची संरक्षण भिंत तुटली. यात कोणतीही जीवितहानी झाली नाही. घटनास्थळी तत्काळ प्रशासन, आपत्ती व्यवस्थापन आणि अग्निशमन दलाच्या पथकाने धाव घेत मदतकार्य सुरू केले. आश्रमातील पुजारी आणि नागरिकांना सुरक्षित ठिकाणी नेण्यात आले.
भूस्खलनामुळे आश्रमातील पुजारी आणि नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे. या संपूर्ण कारवाईचे मार्गदर्शन महापालिका आयुक्त मनीषा आव्हाळे यांनी केले. त्यांच्या सूचनेनुसार आपत्ती व्यवस्थापन विभाग आणि अग्निशमन दलाने संयुक्तरीत्या मदत व पुनर्वसनाची कामे हाती घेतली. शहरात वाढत्या पावसामुळे नागरिकांना सावधगिरी बाळगण्याचे आवाहन प्रशासनाने केले आहे.
