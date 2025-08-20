पावसाच्या धसक्याने ओसरली गर्दी
पावसाच्या धसक्याने ओसरली गर्दी
रेल्वे स्थानके, बस स्टँड, बाजारात शुकशुकाट
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. २० (बातमीदार) : सलग दोन दिवस झोडपून काढणाऱ्या पावसाचा जोर बुधवारी (ता. २०) सकाळी कायम राहिल्याने कामावर निघालेल्या बहुतेक चाकरमान्यांनी घरीच राहणे पसंत केल्याचे चित्र दिसले. त्यामुळे सकाळच्या सत्रामध्ये रेल्वेस्थानकांमध्ये नेहमीपेक्षा प्रवाशांची गर्दी कमी पाहायला मिळाली. दुसरीकडे बस स्टँड, रिक्षा स्टँडवरही तुरळक गर्दी होती. पहाटे उघडणाऱ्या बाजारपेठाही उशिरा सुरू झाल्या होत्या. दुपारनंतर पावसाने विश्रांती घेतली असली तरी बहुतेक नागरिकांनी प्रवास टाळल्याचे दिसून आले.
सलग दोन दिवस पावसाने चाकरमान्यांच्या नाकी नऊ आणले. धरणांचा जिल्हा जलमय झाला. रस्त्यांना नदीचे स्वरूप आले. घरादारात पाणी शिरल्यामुळे रहिवाशांचे अतोनात नुकसान झाले. तर दुसरीकडे कामावर निघालेल्या नोकरदारांना रेल्वेसेवा बंद झाल्याचा फटका बसला. भरपावसात पाण्याखाली गेलेल्या रेल्वे रुळावरून पायपीट करण्याची वेळ ओढावली. रस्त्यावरही हीच स्थिती होती. घोडबंदर मार्ग पाण्यात गेल्यामुळे वाहतूक मंदावली. त्यामुळे हजारो कर्मचाऱ्यांना कामाचे ठिकाण गाठता आले नाही. मंगळवारी सकाळी कामावर निघालेला चाकरमानी रात्री उशिरा घरी पोहोचला. त्यामुळे बुधवारी बहुतेकांनी पावसाचा धसका घेत घरीच आराम करण्याचा किंवा घरातून काम करण्याचा पर्याय निवडल्याचे दिसले.
ठाणे स्थानकावर रोज सकाळी सात ते ११ वाजेपर्यंत दिसणारी गर्दी ओसरली होती. लोकल १० ते १५ मिनिटे उशिरा धावत असूनही स्थानकावर गर्दी नसल्याचे दिसत होते. हीच परिस्थिती सॅटिसवरही होती. खाली रिक्षा स्टँडवर रिक्षांची संख्या कमी असूनही प्रवाशांची रांग नसल्याचे दिसले. स्थानक परिसरातही नेहमीसारखी वर्दळ नसल्याचे दिसून आले. रस्त्यावरील वाहनांची संख्याही रोडावल्याचे दिसले. तर दुसरीकडे जांभळी नाका बाजारपेठ पूर्णपणे खुली झाली असल्याचे दिसले. बाजारपेठांमधील अर्धी दुकाने दुपारपर्यंत बंद असल्याचे पाहायला मिळाले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.