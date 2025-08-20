‘तंदुरुस्त भारत’ संकल्पनेवर आधारित रॅलीला प्रतिसाद
मुंबई ः ‘तंदुरुस्त भारत’ या संकल्पनेवर आधारित सायकल रॅलीचे आयोजन महाराष्ट्र बटालियन एनसीसी, भारतीय क्रीडा प्राधिकरण आणि साठ्ये महाविद्यालय यांच्या संयुक्त विद्यमाने करण्यात आले होते.
रॅलीचे उद्घाटन कर्नल धीरेंद्रसिंग सयाना, कर्नल प्रखर सिन्हा, एनसीसी अधिकारी डॉ. गौरंग राजवाडकर, महाविद्यालयाच्या प्रभारी प्राचार्या जयश्री गायकवाड यांच्या उपस्थितीत झाले. या रॅलीत एकूण १५० एनसीसी कॅडेट्सनी उत्साहाने सहभाग नोंदवला. रॅली साठये महाविद्यालयापासून जुहू बीचपर्यंत होती. या रॅलीच्या माध्यमातून समाजामधील सर्वांना विशेषतः तरुणाईला आरोग्य, तंदुरुस्ती व शिस्तीचा संदेश देण्यात आला. विद्यार्थ्यांनी व नागरिकांनी सायकलिंगचा स्वीकार हा आरोग्यदायी आणि शाश्वत जीवनशैलीचा पर्याय म्हणून करावा, असा संदेश रॅलीतून देण्यात आला.
