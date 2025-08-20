कृत्रिम डम्पिंग ग्राउंडमुळे नागरिक त्रस्त
सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. २० : नुकताच नागरिकांच्या सोयीसाठी खुला केलेला मोठा गाव-कोपर रस्ता आता कृत्रिम डम्पिंग ग्राउंडमध्ये बदलण्यात आला आहे. या रस्त्यावरच कंपनीच्या माध्यमातून एका गाडीतून दुसऱ्या गाडीत कचरा टाकला जात आहे. या वेळी मोठ्या प्रमाणावर कचरा रस्त्यावर सांडत असून, परिणामी परिसरात अस्वच्छता, दुर्गंधी आणि गंभीर आरोग्य समस्या निर्माण झाल्या आहेत. नागरिकांनी वापरण्यासाठी तयार केलेला हा रस्ता आता कचऱ्याने व्यापल्याने वाहतूक आणि स्वच्छतेच्या दृष्टीने मोठी समस्या निर्माण झाली आहे.
कल्याण डोंबिवली महापालिकेने कचरा संकलनाचा कोट्यवधी रुपयांचा ठेका सुमित एन्कोप्लास्ट कंपनीला दिला आहे; मात्र या ठेकेदार कंपनीचे दरवेळी नवनवीन प्रताप समोर येत आहेत. पुन्हा एक गंभीर प्रकार ‘ह’ प्रभाग क्षेत्रात उघड झाला आहे. याबाबत शिवसेना ठाकरे गटाचे कल्याण जिल्हाप्रमुख दीपेश म्हात्रे यांनी भांडाफोड करून माहिती दिली. महापालिकेकडून कचरा संकलनाची जबाबदारी घेतल्यानंतरही सुमित कंपनीने आपल्या बेफिकीर कारभारामुळे ह प्रभागातील कचऱ्याची परिस्थिती अधिकच भयानक केली आहे.
जिल्हाप्रमुख दीपेश म्हात्रे यांनी इशारा देत सांगितले, की सुमित कंपनीचे अनेक भोंगळ कारभार यापूर्वीही शिवसैनिकांनी उघडकीस आणले आहेत. आता डोंबिवली पश्चिमेतील मोठा गाव-कोपर रस्ता कृत्रिम डम्पिंग ग्राउंडमध्ये बदलण्यात आला आहे. जर ही परिस्थिती अशीच कायम राहिली, तर नागरिकांच्या जीविताला गंभीर धोका निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे महापालिकेने झोपेतून जागे होऊन तातडीने या ठेकेदारावर कडक कारवाई करावी आणि नागरिकांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
