महामंगळागौर स्पर्धेतून जनजागृती
कल्याण, ता. २० (बातमीदार) : मातोश्री गुंजाई फाउंडेशन व समस्त महिला आघाडी आयोजित लाडक्या बहिणींची महामंगळागौर स्पर्धा मंगळवारी (ता. २०) पूर्वेतील मंगल राघोनगर येथे मोठ्या उत्साहात पार पडली. पारंपरिक वेशभूषा, मंगलगीतांच्या तालावर महिलांनी सादर केलेल्या खेळ आणि नृत्यांनी संपूर्ण सभागृह रंगून गेले होते. याच स्पर्धेतून महिलांनी सामाजिक ऐक्याचा संदेश देत स्त्रियांचे जीवन अधोरेखित करून सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले.
आयोजित स्पर्धेत महिलांनी मोठ्या प्रमाणात सहभाग नोंदवला होता. स्पर्धेत उत्साह, आनंद आणि ऐक्याचे वातावरण पाहायला मिळाले. पारंपरिकतेसोबतच स्नेह, हशा आणि आनंदाचा सुरेख मिलाप झाल्याने हा कार्यक्रम अविस्मरणीय ठरला. स्पर्धेच्या शेवटी विजेत्या महिलांना बक्षीस वितरणही केले. ज्यामुळे उत्साहाला आणखीन रंग चढला. आजची स्त्री ही कशाप्रकारे जीवन जगत आहे. हे सहभागी महिलांनी आपल्या खेळातून हातात पोस्टर्स घेऊन समाजाला दाखवून दिले. यात स्त्रीची विविध रूपे आणि जबाबदाऱ्या अधोरेखित केल्या.
