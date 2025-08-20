येत्या २४ ऑगस्टला ठाण्यात सायकलिंग रॅली
फिट इंडिया मोहिमेअंतर्गत सायकलिंग रॅली
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. २० : ठाणे शहर पोलिस आयुक्तालय आणि ठाणे शहरातील नागरिकांच्या संयुक्त सहभागाने येत्या २४ ऑगस्ट २०२५ रोजी सकाळी सहा वाजता साकेत येथून सायकलिंग रॅलीचे आयोजन करण्यात आले आहे. या रॅलीत १० आणि २१ किलोमीटर असे दोन मार्ग असणार आहेत. ठाणे पोलिस आणि त्यांच्या कुटुंबीयांनी सक्रिय सहभाग घ्यावा तसेच ठाणेकरांनीही सायकलिंग रॅलीत मोठ्या प्रमाणात सहभागी होण्याचे आवाहन पोलिसांकडून करण्यात आले आहे. साकेत मैदान क्रिकनाका कोर्टनाका, चिंतामणी चौक, गजानन चौक उजवे वळण आम्रपाली हॉटेल, तीन पेट्रोल पंप, हरी निवास, नितीन जंक्शन, कॅडबरी, साकेत कट उजवे वळण, दगडी शाळा उजवे वळण, राम मारुती रोडकडे सर्कल - एलबीएस रोड तीनहात नाका ब्रिज खालून माजिवाडा वाय जंक्शन, माजिवाडा ब्रिजवरून उजवे वळण, महालक्ष्मी मंदिर साकेत सोसायटी, साकेत मैदान असा असणार आहे.
उजवे वळण आम्रपाली हॉटेल्स, तीन पेट्रोल पंप, हरी निवास, नितीन जंक्शन कॅडबरी, उजवे वळण साकेत मैदान क्रिकनाका कोर्ट नाका चिंतमणी चौक, दगडी शाळा उजवे वळण, राम मारुती रोडकडे गजानन चौक सर्कल एलबीएस रोड तीन हात नाका ब्रिज खालून उजवे वळण, नितीन कंपनी जंक्शन, कॅडबरी जंक्शन डावे वळण, रेमंड स्कूल, वर्तकनगर, शास्त्रीनगर नाका, शिवाई नगर, उपवन तलाव, गावंड बाग जंक्शन बिरसा मुंडा चौक डावे वळण, काशिनाथ घाणेकर चौक डावे वळण, खेवरा सर्कल, वेरेटन नीळकंठ बंगले चौक उजवे वळण, मुल्ला बाग घोडबंदर रोड डावे वळण, ब्रह्मांड-पातलीपाडा उड्डाणपुलाखालून यूटर्न, ब्रह्मांड मानपाडा, कापूरबावडी माजिवाडा जंक्शन डावे वळण, साकेत कट उजवे वळण, महालक्ष्मी मंदिर साकेत सोसायटी, साकेत मैदान असा शेवट आहे.
