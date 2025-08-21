अंबरनाथमध्ये शिवसेनेतर्फे मंगळागौर
अंबरनाथ, ता. २० (वार्ताहर) : अंबरनाथमध्ये शिवसेना महिला आघाडीच्या उपजिल्हा संघटक मीना सुरेश वाळेकर यांच्या वतीने मंगळागौर कार्यक्रम मंगळवारी पार पडला. हा सोहळा ग्लोब हॉलमध्ये रंगला असून, शिवसेनेच्या प्रवक्त्या ज्योती वाघमारे प्रमुख अतिथी म्हणून उपस्थित होत्या.
अंबरनाथ पश्चिमेत उपजिल्हा संघटक मीना सुरेश वाळेकर व शिवसैनिक पवन सुरेश वाळेकर यांच्या पुढाकाराने झालेल्या कार्यक्रमात महिलांनी मंगळागौरीचे खेळ, पारंपरिक वेशभूषेत नृत्य यांचा मनमुराद आनंद लुटला. विशेष म्हणजे मीना वाळेकर यांची सून प्रणाली वाळेकर हिने सासू-सुनेच्या नात्यावर आधारित भावनिक नृत्य सादर करून सर्वांच्या डोळ्यात पाणी आणले. कार्यक्रमाचे आमदार डॉ. बालाजी किणीकर आणि प्रवक्त्या ज्योती वाघमारे यांनी कौतुक केले. यावेळी प्रा. ज्योती वाघमारे, उपनेत्या विजया पोटे, जिल्हा संघटक छाया वाघमारे, डॉ. शिल्पा किणीकर, सुवर्णा साळुंके, मालती पवार, रेखा करंजुले, अनिता लोटे, ज्योत्स्ना भोईर, श्रीनिवास वाल्मिकी, पवन वाळेकर, आकाश वाळेकर, माजी नगरसेवक लेनिन मुक्कु, कुणाल भोईर, स्वप्नील बागुल, संदीप लकडे, प्रकाश वाळुंज यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते. मनुश्री आर्ट्सचे मनोज फलके यांनी सूत्रसंचालन करून महिलांसाठी विविध खेळांचे आयोजन केले. विजेत्या महिलांना दहा सोन्याच्या नथ, चांदीच्या पैंजण, तसेच प्रश्नमंजुषा विजेत्यांना साड्या अशा आकर्षक बक्षिसांनी सन्मानित करण्यात आले. महिलांच्या उत्स्फूर्त सहभागामुळे कार्यक्रमाला विशेष रंगत आली.
अंबरनाथ : शिवसेनेतर्फे पार पडलेल्या मंगळागौर कार्यक्रमात महिलांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला.
