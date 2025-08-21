गर्भवती महिलेवर स्लॅब कोसळला
नेरूळमधील घटना, रुग्णालयात उपचार सुरू
नेरूळ, ता. २१ (बातमीदार)ः शहरात एका गर्भवती महिलेच्या अंगावर स्लॅब कोसळल्याची घटना नेरूळमध्ये घडली आहे. सेक्टर एकमधील विघ्नहर्ता सोसायटीत गुरुवारी (ता. २१) पहाटे साडेपाचच्या सुमारास हा प्रकार घडला.
या घटनेत महिलेला गंभीर दुखापत झाली असून उपचारांसाठी तिला तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. घटना कळताच मनसे शहर सचिव सचिन कदम यांनी घटनास्थळाला भेट दिली. या वेळी सिडको, महापालिकेच्या दुर्लक्षामुळे नागरिकांना जीव मुठीत घेऊन राहावे लागत असल्याबद्दलची नाराजी त्यांनी व्यक्त केली. तसेच जीर्ण इमारतींचा तातडीने पुनर्विकास करण्याची मागणी केली.
-----------------------------------
सिडकोने १९८५ला बांधलेल्या इमारती आहेत. निकृष्ट दर्जाचे काम केल्याने इमारतींची दुर्दशा झाली आहे. काही वर्षांपूर्वी या इमारती धोकादायक म्हणून घोषित केल्या आहेत. त्यामुळे यासंदर्भात ठोस भूमिका घेणे गरजेचे आहे.
- सचिन कदम, शहर सचिव, मनसे
