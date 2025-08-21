सार्वजनिक गणेशोत्सव आणि नवरात्रोत्सव मंडळांचे मंडप शुल्क माफ

गणेशोत्सव मंडळांचे मंडप शुल्क माफ
ठाणे, उल्हासनगर, कल्याण-डोंबिवली आणि अंबरनाथ पालिका प्रशासनाचा निर्णय
सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. २१ : सार्वजनिक पद्धतीने गणेशोत्सव आणि नवरात्रोत्सव साजरा करणाऱ्या मंडळांकडून स्थानिक महापालिका आणि पालिकेच्या माध्यमातून मंडप शुल्क आकारण्यात येते. मंडळांकडून आकारण्यात येणारे शुल्क रद्द करावे, अशी मागणी विविध मंडळांनी खासदार डॉ. शिंदे यांच्याकडे केली होती. त्यानुसार ठाणे, उल्हासनगर, कल्याण-डोंबिवली महापालिका आणि अंबरनाथ पालिकेला मंडप शुल्क रद्द करण्यासाठी पत्र दिले होते. स्थानिक प्रशासनाकडून येत्या गणेशोत्सव आणि नवरात्रोत्सवासाठी मंडळांना आकारण्यात येणारे मंडप शुल्क माफ करण्यात आले आहे.
गणपती उत्सव जवळ आला असून मंडळाची मंडप उभारणीची व त्यासाठी लागणाऱ्या परवानग्या मिळवण्याची लगबग सुरू आहे. अनेक मंडळांची मंडप उभारणी झाली असून गणेशाचा आगमन सोहळा पार पडत आहे. गणेशोत्सव आणि नवरात्रोत्सव हे सण मोठ्या उत्साहात सार्वजनिक मंडळांकडून दरवर्षी साजरे करण्यात येतात. स्थानिक महापालिका व नगरपालिका उत्सवाच्या काळात मंडप उभारणीसाठी शुल्क आकारले जाते. अनेक मंडळांनी हा आर्थिक भार लक्षात घेऊन मंडप शुल्क रद्द करण्याची मागणी खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांच्याकडे केली होती. खासदार डॉ. शिंदे यांनी तातडीने पुढाकार घेत ठाणे, उल्हासनगर महापालिका, कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका तसेच अंबरनाथ नगरपालिकेकडे पत्राद्वारे मंडप शुल्क रद्द करण्याची मागणी केली होती. खासदार डॉ. शिंदे यांच्या मागणीचा विचार करत स्थानिक प्रशासनाने येत्या गणेशोत्सव आणि नवरात्रोत्सवासाठी मंडळांकडून कोणतेही मंडप शुल्क आकारले जाणार नसल्याचे जाहीर केले आहे, अशी माहिती डॉ. शिंदे यांनी दिली आहे.
सार्वजनिक गणेशोत्सव आणि नवरात्रोत्सव हे समाजातील एकात्मतेचे आणि सामाजिक सलोख्याचे प्रतीक मानले जातात. या उत्सवांतून समाजोपयोगी उपक्रम, रक्तदान शिबिरे, आरोग्य तपासणी शिबिरे, तसेच सामाजिक संदेश देणारे कार्यक्रम राबवले जातात; परंतु मागील काही वर्षांपासून मंडप शुल्कामुळे मंडळांवर आर्थिक ओझे वाढले होते. यावर्षी शुल्क रद्द झाल्याने मंडळांकडे समाजोपयोगी उपक्रमांवर अधिक निधी खर्च करण्याची संधी उपलब्ध होणार आहे. यामुळे अंबरनाथ, उल्हासनगर, विठ्ठलवाडी, कल्याण, डोंबिवली, ठाकुर्ली, कोपर, दिवा, कळवा, मुंब्रा तसेच ठाणे येथील उत्सव मंडळांना दिलासा मिळाला आहे.
एक खिडकी योजना
कल्याण-डोंबिवली महापालिकेने मंडप, स्टेज, कमानी परवानगीसाठी वाहतूक शाखेचा ना हरकत दाखला, अग्निशमन विभागाचा ना हरकत दाखला व महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी यांची तात्पुरती विद्युत परवानगी इत्यादींसाठी संबंधित प्रभागक्षेत्रअंतर्गत एक खिडकी योजनेअंतर्गत ऑनलाइन प्रणालीचा अवलंब करण्यात येणार आहे. तसेच यावर्षीच्या सार्वजनिक श्री गणेशोत्सव व नवरात्रोत्सवासाठी मंडप, स्टेज, कमानीचे शुल्क तसेच अग्निशमन विभागाचा परवाना शुल्क माफ करण्याचा निर्णय महापालिका आयुक्त अभिनव गोयल यांनी जाहीर केला आहे.
