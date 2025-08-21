वाघ्रण गाव बनतेय गणेशमूर्तींचे दुसरे माहेरघर
अलिबाग, ता. २१ (वार्ताहर) : रायगड जिल्ह्यातील पेण तालुका गणपतीमूर्तींसाठी प्रसिद्ध आहे; मात्र आता अलिबाग तालुक्यातील वाघ्रण गावही या यादीत झेप घेण्याच्या तयारीत आहे. या गावात तब्बल १५ चित्रशाळांतून ३,५०० गणेशमूर्ती घडवल्या जात आहेत. या कलेला समृद्ध वारसा असून अनेक मूर्तिकार आजही पिढीजात हे कौशल्य जोपासत आहेत.
वाघ्रण गावात सर्वात जुनी श्री गणेश चित्रशाळा स्व. जे. जे. पाटील यांनी स्थापन केली असून तिला ११७ वर्षांचा अभिमानास्पद इतिहास आहे. सध्या त्यांचे वारस हेमंत आणि मनोहर पाटील यांनी हा व्यवसाय पुढे नेला असून यंदा त्यांनी २७० मूर्ती तयार केल्या आहेत. याच गावातील स्व. पद्माकर पेंटर या नावाजलेल्या मूर्तिकारांच्या मूर्ती आजही परदेशात तसेच दिल्लीच्या महाराष्ट्र सदन, पुणे आणि मुंबई येथे पाठवल्या जातात. त्यांच्या कलाकृतींना जागतिक पातळीवर मागणी आहे.
यावर्षी निर्भय आर्ट या चित्रशाळेत ३३० गणेशमूर्ती घडवल्या गेल्या असून, मूर्तिकार आनंद धोदरे आणि त्यांचा मुलगा निर्भय या कार्यात व्यग्र आहेत. जे. जे. आर्ट स्कूलचे कृष्णा पाटील यांची कार्यशाळा ५० वर्षांपासून कार्यरत असून त्यांचा मुंबईमधील चेंबूरमध्येही कारखाना आहे. त्यांच्याकडे दरवर्षी पाचशेहून अधिक मूर्ती तयार होतात, ज्यामध्ये एक फूट ते १५ फूट उंचीच्या मूर्तींचा समावेश असतो. विशेष म्हणजे अभिनेता राज कपूर आणि माजी केंद्रीय मंत्री प्रमोद महाजन यांच्या घरातील गणेशमूर्ती याच कार्यशाळेतून बनल्या होत्या.
दयानंद म्हात्रे यांच्या कारखान्यात ३०० हून अधिक मूर्ती घडवल्या जात असून, त्यांच्या मोठ्या मूर्तींना कोळी समाजात विशेष मागणी असते. त्याचप्रमाणे राजेंद्र म्हात्रे यांनी ३५० पेक्षा जास्त मूर्ती तयार केल्या आहेत. त्यांच्या व्यवसायात मुलगा प्रथमेशही कार्यरत आहे. याशिवाय अंकुश पाटील (१७०), ओंकार पाटील (१५०), प्रतीक पाटील (१२५), मनोज पाटील (१००), कौस्तुभ पाटील (१००), सचिन पाटील (७०), स्वप्नील पाटील (५५), संदीप पाटील (१३५) यांच्या कार्यशाळांमध्येही युद्धपातळीवर काम सुरू आहे.
