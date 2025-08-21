ढोल-ताशांच्या गजरात कायद्याचा भंग
उल्हासनगर, ता. २१ (वार्ताहर) : उल्हासनगरातील सणासुदीचा उत्साह आणि ढोल-ताशांचा जल्लोष अखेर कायद्याच्या भंगात परिवर्तित झाला आहेत. गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर ठाणे पोलिस आयुक्तालयाने दिलेल्या मनाई आदेशाला धाब्यावर बसवत ‘२६ का राजा’ या मंडळाने कॅम्प नंबर ४ परिसरात विनापरवाना मिरवणूक काढली. ढोल-ताशांच्या गजरासोबत झालेल्या या बेकायदा मिरवणुकीमुळे मंडळाचे अध्यक्ष राजेश थदानी यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे.
उत्सवाच्या नावाखाली कायद्याची पायमल्ली करणाऱ्यांवर आता पोलिसांचा धडक मोर्चा सुरू झाला आहे. शहरात गणेशोत्सवाचा उत्साह ओसंडून वाहत असताना कायद्याचे उल्लंघन झाल्याचा गंभीर प्रकार उघडकीस आला आहे. कॅम्प ४ येथील ‘२६ का राजा’ या गणेश मंडळाने १८ ऑगस्टला परिसरातील मुख्य रस्त्यावर मोठ्या थाटामाटात मिरवणूक काढली. या मिरवणुकीसाठी परवानगी न घेता मिरवणूक काढल्याचे समोर आले आहे. ठाणे पोलिस आयुक्तालयाने गणेशोत्सव काळात परवानगीशिवाय मिरवणुका काढणे, घोषणा देणे आणि ढोल-ताशांचा गजर करणे यावर स्पष्ट मनाई आदेश जारी केले होते. तरीही आदेशांचे उल्लंघन करून थदानी यांच्या नेतृत्वाखालील ढोल-ताशांचा गजर करण्यात आला.
गोपनीय विभागातील अधिकारी चेतन खांबेकर यांनी तातडीने नोंद घेत त्यांच्या फिर्यादीवरून विठ्ठलवाडी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला. सण साजरा करताना कायद्याची पायमल्ली सहन केली जाणार नाही, बेकायदा कृत्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशारा पोलिसांकडून देण्यात आला आहे.
