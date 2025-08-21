म्हाडा वसाहतीमधील अनधिकृत टपऱ्या जमीनदोस्त
रोहा, ता. २१ (बातमीदार) : रोहा-रेवदंडा मार्गावरील रोहा नगर परिषद हद्दीतील म्हाडा वसाहतीसमोरील अनधिकृत टपऱ्यांचा प्रश्न अखेर सोडवण्यात आला. दीड ते दोन महिन्यांपासून सुरू असलेल्या मागणीला आणि ग्रामस्थांच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांना बुधवारी यश आले. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने प्रचंड पोलिस बंदोबस्तात या वादग्रस्त टपऱ्या जमीनदोस्त केल्या.
येथील अनधिकृत टपऱ्यांमुळे पावसाळ्यात पाणी साचून नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत होता. शालेय विद्यार्थ्यांना रस्त्यावरून जाणे अवघड झाले होते, तर वाहतूक कोंडीही कायम होती. त्यामुळे रहिवाशांच्या आरोग्यावर परिणाम होत होता. दरम्यान, ग्रामस्थांनी वारंवार केलेल्या पाठपुराव्यानंतरही संबंधित विभागाने दुर्लक्ष केल्याने संतप्त नागरिकांनी आक्रमक पवित्रा घेतला होता. दुसऱ्यांची जबाबदारी सांगत प्रशासनाने सातत्याने टोलवाटोलवी केल्यामुळे नागरिकांचा संयम सुटला. अखेर ग्रामस्थांनी साखळी उपोषणाचा इशारा दिल्यानंतर प्रशासनाच्या हालचालींना गती मिळाली आणि हटविण्याची मोहीम राबवण्यात आली. या कारवाईदरम्यान शेकडो ग्रामस्थ, महिला रस्त्यावर उतरल्या होत्या. सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे उपविभागीय अभियंता विजय बागुल यांच्या नेतृत्वाखाली ही कारवाई पार पडली. ग्रामस्थांचा आक्रमक पवित्रा आणि एकजूट पाहता प्रशासनाने तातडीने अनधिकृत टपऱ्या हटवून म्हाडा वसाहतीला दिलासा दिला.
