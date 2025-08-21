गणेशभक्तांची प्रशासन घेणार काळजी
महामार्गावर १० ठिकाणी आरोग्य पथके
अलिबाग, ता. २१ (वार्ताहर) ः गणेशोत्सवासाठी कोकणात जाणाऱ्या गणेशभक्तांच्या आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी आरोग्य विभाग सज्ज झाले आहे. मुंबई-गोवा महामार्गावर २३ ऑगस्ट ते १० सप्टेंबरदरम्यान १० ठिकाणी आरोग्य विभागाचे पथक कार्यरत असणार आहे. जिल्हाधिकारी किशन जावळे व जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी नेहा भोसले यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही पथके स्थापन करण्यात आली आहेत.
गणेशोत्सव २७ ऑगस्ट ते ६ सप्टेंबरदरम्यान साजरा करण्यात येणार आहे. कोकणात घराघरात गणपती मूर्तींची प्रतिष्ठापना करण्यात येते. गणेशोत्सवासाठी मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, पालघर येथून मोठ्या प्रमाणात चाकरमानी आपापल्या गावी जाण्यासाठी मुंबई-गोवा महामार्गावरून प्रवास करतात. यामुळे महामार्गावरील वाहतूक मोठ्या प्रमाणात वाढते. वाढती वाहतूक लक्षात घेता, अपघाताचीही शक्यता निर्माण होते. तसेच प्रवाशांना केव्हाही वैद्यकीय गरज भासू शकते, हे लक्षात घेऊन आरोग्य विभाग सज्ज झाला आहे. चाकरमानी शक्यतो २३ ऑगस्टपासून आपापल्या गावी जाण्यासाठी प्रवास करतील, अशी शक्यता आहे. यामुळे २३ ऑगस्टपासून मुंबई-गोवा महामार्गावर १० ठिकाणी आरोग्य पथक नेमण्यात येणार आहे. या आरोग्य पथकात दिवस-रात्र एक वैद्यकीय अधिकारी, एक आरोग्यसेविका, एक आरोग्य कर्मचारी, एक वाहनचालक आवश्यक त्या प्राथमिक औषोधपचाराच्या साहित्यासह कार्यरत असणार आहे. तसेच आरोग्य पथकाला रुग्णवाहिका उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. गणेशभक्तांना वैद्यकीय सुविधेत कोणतीही कमतरता भासणार नाही, याची खबरदारी आरोग्य विभाग घेत असल्याची माहिती, जिल्हा आरोग्य अधिकारी मनीषा विखे यांनी दिली आहे.
चौकट :
आरोग्य पथके स्थापन करण्यात येणारी ठिकाणे :
खारपाडा (जिते), खारपाले, वाकण, कोलाड, इंदापूर, माणगाव, लोणेरे, महाड (मोपराब्रिज), महाड एमआयडीसी (टोलफाटा), पोलादपूर (लोहारमाळ).
