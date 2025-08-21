नायगाव उमेळे वीज समस्येवर लवकरच तोडगा
नायगाव उमेळे वीज समस्येवर लवकरच तोडगा
वीज अभियंत्यांनी केली परिसराची पाहणी
वसई, ता. २१ (बातमीदार) ः नायगाव पश्चिम उमेळे या परिसरात सातत्याने विजेसंबंधी समस्या निर्माण झाल्याने रहिवासी त्रस्त झाले होते. त्यामुळे महावितरण विभागाने समस्या निकाली काढावी, अशी मागणी नागरिकांकडून करण्यात येत होती. याची दखल घेत अभियंत्याने पाहणी करून कामाला सुरुवात केली आहे.
मूलभूत अधिकार समिती उमेळे, नायगाव पश्चिम या शिष्टमंडळाने महावितरणचे मुख्य कार्यकारी अभियंत्याची भेट घेत मागणीचे निवेदन दिले. कमी दाबाने विजेचा पुरवठा, विजेचा लपंडाव यासारख्या समस्यांवर या वेळी चर्चा करण्यात आली. त्यानंतर सहाय्यक अभियंता अमोल सोनावणे यांनी संपूर्ण विभागाची संपूर्ण पाहणी केली. बंच कंडक्टर टाकणे, लाइन जम्परिंग करणे, नवीन जी. ओ. डी. आणि विद्युत खांब बदलणे, नवीन ट्रान्स्फॉर्मर ही महत्त्वाची कामे करण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे नायगाव उमेळे परिसरात निर्माण होणारी वीज समस्या निकाली निघेल, असे रहिवासी आशीष वर्तक यांनी सांगितले.
फोटो ओळ
वसई : नायगाव उमेळे परिसरात वीज समस्येची पाहणी करताना वीज अभियंता व रहिवासी.
