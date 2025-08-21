पावसामुळे कांद्याला बाजारात ‘भाव’
पावसामुळे कांद्याला बाजारात ‘भाव’
घाऊकमध्ये १८ ते २० रुपये प्रतिकिलोने विक्री
जुईनगर, ता. २१ (बातमीदार) : मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समिती कांदा-बटाटा मार्केटमध्ये १५ हजारांहून अधिक गोणी कांद्याची आवक झाली आहे. त्यामुळे कांद्याच्या भावात दोन ते चार रुपये प्रतिकिलोची वाढ झाल्याने घाऊक बाजारात कांदा १८ ते २० रुपये प्रतिकिलोने विकला जात आहे. पूरवठा पूर्ववत होईपर्यंत ही भाववाढ अशीच राहण्याची शक्यता व्यापारी वर्तवत आहेत.
चार दिवसांपासून पडणाऱ्या पावसाने पुणे, नाशिक परिसरातील कांदा बाजारात आला नव्हता. त्यामुळे पुरवठा कमी आणि मागणी जास्त असल्याने काद्यांचे भाव वाढल्याचे व्यापारी सांगत आहेत. अशातच तब्बल चार दिवसांनंतर मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील कांदा-बटाटा मार्केटमध्ये ४० हजार गोणी शेतमालाची आवक झाली आहे. पावसाच्या वातावरणाने साठवून ठेवण्यात आलेला कांदा सडण्याची भीती व्यक्त होत आहे. त्यामुळे सध्या चढ्या भावाने कांद्याची विक्री होत असल्याचा अंदाज व्यापाऱ्यांकडून वर्तवला जात आहे.
------------------------------------
आर्द्रतेमुळे नुकसानीची भीती
महाराष्ट्रासह गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेशात कांद्याचे उत्पादन चांगले आहे. बांगलादेशला निर्यात सुरू झाल्याने कांदा भाव वाढले असून, अधिक भाव वाढणार नसल्याचे व्यापारी सांगत आहेत. पावसाने निर्माण झालेल्या आर्द्रतेमुळे एपीएमसी मार्केटमधील लसूण, कांद्याची यांची साल काळी पडल्याने मालाला उठाव नसल्याचे व्यापारी सांगत आहेत.
