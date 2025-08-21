पनवेलमध्ये प्रेमसंबंधाच्या संशयावरुन विवाहितेला विषारी पदार्थ पाजले
विवाहबाह्य संबंधांच्या संशयावरून जीवे मारण्याचा प्रयत्न
चार महिलांविरोधात गुन्हा दाखल
पनवेल, ता. २१ (वार्ताहर) : शेजाऱ्यासोबत प्रेमसंबंध असल्याच्या संशयावरून एका विवाहितेला चार महिलांनी जीवे मारण्याचा प्रयत्न केला आहे. याप्रकरणी सोमवारी (ता. १८) पनवेल शहर पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली आहे. त्यानुसार पोलिसांनी पुष्पा, पोषीबाई, हतीबाई व पिंकी यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे.
या प्रकरणातील तक्रारदार पीडित महिला पनवेलमधील तक्का गाव येथील कातकरीवाडीत पती व दोन मुलांसह राहण्यास होती. विवाहितेचा पती दररोज तिच्यासोबत भांडण करत असल्याने ती मागील वर्षभरापासून नातेवाइकांकडे राहत होती. पीडित महिलेचे कातकरी वाडीत राहणाऱ्या किरण कातकरी याच्यासोबत प्रेमसंबंध असल्याचा त्याची पत्नी पुष्पाला संशय होता. याच संशयावरून पुष्पा, पोषीबाई, हतीबाई आणि तिची भाची पिंकी या चौघींनी शुक्रवारी (ता. १५) पीडितेला शिवीगाळ केली. आणि तिला हाताने मारहाण व धक्काबुक्की करून जबरदस्तीने तिला विषारी पदार्थ पाजला. त्यामुळे पीडित विवाहिता बेशुद्ध होऊन पडली. यानंतर पीडितेच्या नातेवाइकांनी तिला तातडीने पनवेल उपजिल्हा रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल केले. तिची प्रकृती सुधारल्यानंतर तिने सोमवारी पनवेल शहर पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली.
