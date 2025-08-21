बोईसर बाजारात रेल्वे पोलिसावर हल्ला
तारापूर, ता. २१ (बातमीदार) : बोईसर येथे भरदिवसा गजबजलेल्या बाजारात एका व्यक्तीने रेल्वे पोलिसावर हल्ला चढवला. याप्रकरणी त्याला अटक करण्यात आली असून गुन्हा दाखल आहे.
बोईसर रेल्वेस्थानकावर कर्तव्यावर असताना संशयास्पदरीत्या भटकणाऱ्या व्यक्तींकडून दंड वसूल करण्यात आला होता. या घटनेचा राग मनात धरून सूरज गुप्ता याने बुधवारी (ता. २०) संध्याकाळी बोईसर बाजारात रेल्वेस्थानकात कार्यरत असलेले पोलिस हवालदार नरेश दळवी यांच्यावर हल्ला केला; मात्र त्यांच्यासोबत असलेल्या सहकारी पोलिस कर्मचाऱ्याने तत्परता दाखवत त्याला जागेवरच पकडले आणि बोईसर पोलिसांच्या हवाली केले. सरकारी कामात अडथळा आणल्याप्रकरणी बोईसर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून संशयित आरोपीला अटक करण्यात आली आहे. पुढील तपास बोईसर पोलिस ठाण्याचे उपनिरीक्षक कमळाकर मुंडे करत आहेत.
