पेण-मांडवा एसटीची फेरी बंदच, प्रवाशांचे हाल
पोयनाड, ता. २१ (बातमीदार) : पेण-मांडवा एसटी मागील वर्षभरापासून बंद असल्याने प्रवाशांचे मोठे हाल होत आहेत. ही एसटी एमआयडीसीमार्गे थेट पोयनाड येथे जात असल्याने प्रवाशांचा फायदा होत होता. आता मात्र या प्रवाशांना कार्लेखिंडमार्गे दुसरी एसटी पकडून पोयनाड किंवा पेण गाठावे लागते. या पार्श्वभूमीवर पेण-मांडवा व ठाणे-मांडवा या तीनही एसटी बस सुरू कराव्यात, अशी मागणी प्रवासी करीत आहेत.
अलिबाग तालुक्यातील हाशिवरे, नारंगी, पेढांबे, सारळ, शिरवली या भागातून अलिबागला जाण्यासाठी सातत्याने एसटी बस असतात. येथून पोयनाड, पेण, पनवेल, वडखळ येथे जाणाऱ्या प्रवाशांसह विद्यार्थ्यांची संख्यादेखील मोठी आहे. बोरिवली-मांडवा, पेण-मांडवा व ठाणे-मांडवा गाड्या पेण आगारांमार्फत चालविण्यात येतात. या गाड्या पोयनाड, पेझारी चेकपोस्ट, एमआयडीसी रस्त्याने कोपर, वाघोली, जलपाडा, पेढांबे, नारंगी, हाशिवरे यामार्गे मांडवा येथे जातात व त्याच मार्गे परत येत असल्याने प्रवाशांना पेण किंवा पोयनाड लवकर गाठता येते; मागील वर्षभरापासून ही एसटी बंद असल्याने प्रवाशांचे मोठे हाल होत आहेत. येथून प्रवास करणारे प्रवासी आणि विद्यार्थ्यांची संख्या लक्षात घेता आणि सण-उत्सवांच्या पार्श्वभूमीवर बोरिवली-मांडवा, पेण-मांडवा व ठाणे-मांडवा या तिन्ही एसटी बस सुरू कराव्यात, अशी मागणी प्रवासी करीत आहेत.
