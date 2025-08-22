सुस्त कारभारामुळे प्रवाशांच्या जिवाला धोका
सुस्त कारभारामुळे प्रवाशांच्या जीवाला धोका
अपूर्ण स्कायवॉकप्रकरणी उच्च न्यायालयाचे महापालिकेला खडेबोल
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २२ : वांद्रे (पूर्व) रेल्वेस्थानकाबाहेरील वाहतूक कोडींच्या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी १५ महिन्यांत नव्याने स्कायवॉक उभारण्यात येईल, अशी हमी देऊनही मुंबई महापालिकेने त्याचे पालन केले नाही, स्कायवॉकच्या पुनर्बांधणीतील पालिका प्रशासनाच्या सुस्त कारभारामुळे सर्वसामान्य प्रवाशांच्या जीवाला धोका निर्माण झाल्याबद्दल उच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त करत महापालिकेला खडेबोल सुनावले.
वांद्रे (पूर्व) रेल्वेस्थानक ते कलानगरला जोडणारा स्कायवॉक अपूर्ण अवस्थेत असून आश्वासनानंतरही स्कॉयवॉकचे काम वेळेत पूर्ण न करण्याच्या महापालिकेच्या हलगर्जीमुळे परिसरातून ये-जा करणाऱ्यांची प्रचंड गैरसोय होत आहे. स्कायवॉक आणि सुस्थितीतील सुरक्षित पदपथाअभावी प्रवाशांना कमालीच्या अस्वच्छ परिसरातून ये-जा करावी लागते. तसेच जीव धोक्यात घालून चालावे लागते. ही स्थिती वेदनादायी असल्याचे ताशेरे न्या. गिरीश कुलकर्णी आणि न्या. मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने महापालिकेच्या सुस्त कारभारावर ओढताना नऊ पानी आदेशात नमूद केले. स्कायवॉकचे काम पूर्ण करण्यासाठी महापालिकेला मुदत मुदतवाढीची मागणी करणे अपेक्षित होते; परंतु महापालिकेने न्यायालयात अर्जच केला नाही. याशिवाय, स्कॉयवॉकचे खांब बांधण्यापलीकडे काहीही काम केले नाही. महापालिका अधिकाऱ्यांकडून न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांचे उल्लंघन केल्याचेही प्रथमदर्शनी स्पष्ट होते, असे खडेबोलही न्यायालयाने पालिकेला सुनावले.
महापालिका अपयशी ठरल्याचा दावा
ॲड. के. पी. पी. नायर यांनी स्कायवॉकचे काम जलदगतीने पूर्ण करण्याची मागणी करताना न्यायालयाला दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता करण्यात महापालिका अपयशी ठरल्याचा दावा हस्तक्षेप अर्जाद्वारे केला आहे. या स्कायवॉकची पुनर्बांधणी १५ महिन्यांत केली जाईल, अशी हमी महापालिकेने न्यायालयाला दिली होती; मात्र १८ महिने उलटल्यानंतरही स्कायवॉकचे काम अपूर्ण असल्याचा दावा नायर यांनी केला. वांद्रे पूर्व स्थानकाबाहेर केवळ एकच पदपथ असून या परिसरात मोठ्या प्रमाणावर गर्दी होते. परिणामी, वाहतूक कोंडी होऊन मोठ्या प्रमाणात अपघात होतात, न्यायालयाने नायर यांचे म्हणणे योग्य ठरवून आणि नागरिकांना होणाऱ्या गैरसोयीची दखल घेऊन महापालिकेने या स्कायवॉकचे काम प्राधान्याने आणि जलदगतीने करायला हवे होते, अशी टिप्पणी केली.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.