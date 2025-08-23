चांदिवलीत खड्ड्यांवरून मनसेचे अनोखे आंदोलन
चांदिवलीत खड्ड्यांवरून मनसेचे अनोखे आंदोलन
घाटकोपर, ता. २३ (बातमीदार) ः घाटकोपर साकीनाका परिसरातील रस्त्यांवर मोठ्या प्रमाणात पडलेल्या खड्ड्यांमुळे नागरिकांना होणाऱ्या त्रासाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. शुक्रवारी (ता. २२) चांदिवलीतील एनएसएस रोडवरील खड्ड्यांच्या समस्येकडे लक्ष वेधण्यासाठी मनसेच्या वतीने एक अनोखे आंदोलन करण्यात आले.
या आंदोलनात मनसे कार्यकर्ते खड्ड्यांमध्ये उभे राहिले होते. विशेष म्हणजे, या खड्ड्यांमुळे नागरिक कसे जखमी होतात, याचे प्रतीक म्हणून काही कार्यकर्त्यांनी जखमी अवस्थेची वेशभूषा धारण करून आंदोलनात सहभाग घेतला. या वेळी मनसेने मुंबई महापालिकेच्या निष्काळजीवर तसेच स्थानिक लोकप्रतिनिधींवर जोरदार टीका केली आणि घोषणाबाजी करत निषेध नोंदवला.
मनसेचे विभाग अध्यक्ष महेंद्र भानुशाली यांनी सांगितले, की जिथे खड्डे असतील तिथे मनसेकडून असेच आंदोलन करण्यात येईल. या आंदोलनाला मोठ्या प्रमाणात मनसेचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.