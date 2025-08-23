पालघर पूर्वे कडील रस्त्यांची खड्ड्यामुळे दुरावस्था
पालघर पूर्वेकडील रस्त्यांची खड्ड्यांमुळे दुरवस्था
देखभाल-दुरुस्तीच्या नावाने लाखोंचा खर्च
मनोर, ता. २३ (बातमीदार) : पालघर पूर्वेकडील महत्त्वाच्या रस्त्यांची खड्ड्यांमुळे दुरवस्था झाली आहे. देखभाल-दुरुस्तीच्या नावाने केलेला लाखोंचा खर्च वाया गेला आहे. खड्ड्यांमुळे दुचाकीस्वार, वाहनचालक आणि प्रवाशांची गैरसोय होत असताना सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून रस्त्याच्या दुरुस्तीकडे दुर्लक्ष केले जात असल्यामुळे संताप व्यक्त केला जात आहे. बाप्पाच्या आगमनापूर्वी रस्त्यावरील खड्डे बुजवले जातील का, असा प्रश्न गणेशभक्तांकडून उपस्थित केला जात आहे.
वरई-पारगावपर्यंतच्या सुमारे नऊ किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यावर साखरे गावाच्या हद्दीपासून पारगाव चौकीपर्यंत अनेक ठिकाणी खड्डे पडून रस्त्याची दुरवस्था झाली आहे. नगावे गावाच्या हद्दीत मोरीला भगदाड पडल्यानंतर भगदाड पडलेल्या ठिकाणी धोका दर्शवण्यासाठी झाडाच्या फांद्या उभ्या करण्यात आल्या होत्या. रस्त्याच्या कडेला पाणीपुरवाठा योजनेच्या जलवाहिन्या टाकण्यासाठी खोदकाम केल्याने रस्त्याची दुरवस्था झाली आहे.
पारगाव सफाळे माकूणसार माहीम रस्ता हायब्रीड अन्यूइटी प्रकल्पाअंतर्गत रस्त्याच्या मजबुतीकरणाचे कार्यादेश देण्यात आले आहेत.
दीडशे कोटी रुपयांच्या रकमेत सुमारे ३५ किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यावर पारगाव पूल, तांदूळवाडी नाका, सफाळे घाटाच्या बाजूकडील उतारावरील शेवटच्या वळणावर मोठ्या संख्येने खड्डे पडले आहेत. दुरुस्तीकडे दुर्लक्ष केले जात असल्यामुळे दुचाकीस्वार आणि वाहनचालकांची गैरसोय होत आहे. हायब्रीड अन्यूइटी प्रकल्पाअंतर्गत कार्यादेश देण्याआधी या रस्त्याच्या देखभाल-दुरुस्तीसाठी लाखो रुपये खर्च करण्यात आला आहे. कोणतेही काम न करता देखभाल-दुरुस्तीच्या नावाने लाखो रुपये खर्च करण्यात आला आहे.

चौकट
४५ किलोमीटर महामार्गाची देखभाल सुरू
पालघर-मनोरपासून विक्रमगडपर्यंतच्या सुमारे ४५ किलोमीटर लांबीच्या महामार्गाची देखभाल-दुरुस्ती सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या महामार्ग विभागाकडून केली जात आहे. नुकताच या रस्त्याच्या देखभाल-दुरुस्तीसाठी नऊ कोटी रुपयांचा ठेका देण्यात आला आहे. विक्रमगड तालुक्यातील भोपोली फाट्यापासून सावरखंड मनोरमधील सनसिटी, हात नदीजवळचे वळण तसेच नेटाळी गावाच्या हद्दीत मोठ्या संख्येने खड्डे पडले आहेत.

