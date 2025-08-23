विद्यार्थ्यांनी अनुभवला बैलपोळ्याचा उत्सव
वज्रेश्वरी, ता. २३ (बातमीदार) : ग्रामीण भागात मोठ्या उत्साहाने साजरा होणारा बैलपोळा सण प्रत्यक्ष अनुभवण्यासाठी सम्राट अशोक शाळेत नऊ वर्षांपासून हा उपक्रम राबवला जातो. यंदाही शिक्षक व विद्यार्थ्यांच्या सहभागातून बैलपोळा उत्साहात साजरा करण्यात आला.
कोणगावचे शेतकरी बजरंग म्हात्रे यांची बैलजोडी शाळेत आणण्यात आली होती. सहशिक्षक ओमप्रकाश धनविजय, रामदास बोऱ्हाडे आणि विद्या कांबळे यांनी विद्यार्थ्यांच्या मदतीने बैलांना सजविले. त्यानंतर शिक्षक व विद्यार्थ्यांच्या उपस्थितीत बैलांची पूजा करण्यात आली. विद्यार्थ्यांचे प्रतिनिधी म्हणून विघ्नेश थोरात, स्वरा वीरणाक, साई हर्डीकर व धनश्री मुसळे यांनी पूजा केली. शेतकरी बजरंग म्हात्रे यांचे औक्षण करून त्यांच्या परिवाराला साडी-कपडे देऊन सन्मानित करण्यात आले. मुख्याध्यापक गुलाबराव पाटील म्हणाले, केवळ पुस्तकी ज्ञानातून सण समजून घेता येत नाही. खऱ्या अर्थाने सण साजरा करून संस्कृती जपणे व लेखणीच्या माध्यमातून अनुभव मांडणे हेच विद्यार्थ्यांसाठी खरे शिक्षण आहे. कार्यक्रमाला संस्थेचे अध्यक्ष पी. टी. धनविजय, माध्यमिक विभागाचे मुख्याध्यापक गुलाबराव पाटील, प्राथमिक विभागाच्या मुख्याध्यापिका सुजाता नलावडे, शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचारी व विद्यार्थी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
वाल्हीवरेमध्ये पारंपरिक बैलपोळा साजरा
टोकावडे, ता. २३ (बातमीदार) : शेतकऱ्यांचा कृतज्ञतेचा सण मानला जाणारा बैलपोळा मुरबाड तालुक्यातील वाल्हीवरे गावात मोठ्या उत्साहात आणि पारंपरिक पद्धतीने साजरा करण्यात आला. शेतकऱ्यांनी बैलांना रंगीबेरंगी सजवून पूजाअर्चा केली आणि दिवसभर आनंदाचे वातावरण अनुभवले.
शेतकऱ्यांनी सकाळीच बैलांना नदीकाठी नेऊन साबण-पाण्याने स्वच्छ स्नान घातले. त्यानंतर त्यांच्या अंगावर रंगीबेरंगी ठिपके मारून, शिंगांवर आकर्षक तुरे, गळ्यात घुंगरांच्या माळा; तसेच नवी वेसण आणि कासरे घालून सजवण्यात आले. या सजावटीमुळे बैलजोडी अधिकच देखणी भासू लागली. शेतकऱ्यांच्या घराघरांत गोडधोड पदार्थांचा बेत करण्यात आला. पुरणपोळी, अळूच्या पानांच्या वड्या यांसारख्या पारंपरिक पदार्थांनी पोळ्याचा आनंद अधिक खुलला. शेतकरी कुटुंबांनी एकत्र येऊन बैलपोळ्याच्या शुभेच्छा दिल्या. महागाईच्या काळातही शेतकरी बैलजोडी पाळण्याची परंपरा कायम ठेवत आहेत. गावभर दिवसभर उत्साहाचे वातावरण होते.
वज्रेश्वरी : सम्राट अशोक शाळेत बैलपोळ्याचा उत्सव विद्यार्थ्यांनी अनुभवला.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.