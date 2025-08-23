पीओपी मूर्तींना विशेष ओळखचिन्ह बंधनकारक
वसई, ता. २३ (बातमीदार) : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नियमावलींचे काटेकोर पालन करून पीओपी मूर्तींना परवानगी दिली आहे. याच निर्देशानुसार वसई-विरार महापालिकेने पीओपी मूर्ती असल्याची ओळख पटविण्यासाठी मूर्तिकारांना विशेष ओळखचिन्ह लावण्याच्या सूचना केल्या आहेत. त्यामुळे पीओपी मूर्तीची आकडेवारी स्पष्ट होणार आहे.
एकीकडे वसई-विरार महापालिकेने गणेश मूर्तिकारांना शाडूच्या मातीचे वाटप केले व पर्यावरणपूरक गणेशमूर्तींसाठी जनजागर केला, तसेच कृत्रिम तलावांची निर्मितीदेखील केली जाणार आहे. जलप्रदूषण रोखण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यातच नागपूर खंडपीठाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी प्रशासनाकडून केली जात आहे. मूर्तिकार आणि विक्रेते यांनी ओळख पटविण्यासाठी पीओपीपासून बनविलेल्या मूर्त्यांच्या मागच्या बाजूस तैल रंगात (ऑइल पेन्ट) लाल रंगाचे ओळखण्याजोगे चिन्ह लावणे प्रशासनाने क्रमप्राप्त केले आहे. त्यामुळे मूर्तिकारांनी ओळखचिन्ह लावूनच प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या मूर्तींची विक्री करावी. मूर्तिकारांनी व विक्रेत्यांनी मूर्तीसंदर्भात न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांचे पालन करण्याचे आवाहन पालिकेच्या पर्यावरण विभागाकडून करण्यात आले आहे.
