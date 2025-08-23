श्रीवर्धन येथे व्यापाऱ्यांच्या मालवाहतूक गाड्यांमुळे वाहतूक कोंडी
श्रीवर्धन येथे मालवाहतूक गाड्यांमुळे कोंडी
श्रीवर्धन, ता. २३ (वार्ताहर) ः शहरातील वाहतूक कोंडीची समस्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. बाजारपेठ व टिळक रस्त्यावरील किराणा दुकानदार वर्दळीच्या रस्त्यावर मालवाहतूक वाहन उभे करून सामान उतरवतात. यामुळे नागरिकांना वाहतूक कोंडीला सामोरे जावे लागते. या दुकानदारांवर पोलिस कारवाई करणार का, असा प्रश्न त्रस्त नागरिकांकडून केला जात आहे.
श्रीवर्धन नगरपरिषद इमारतीपासून छत्रपती शिवाजी महाराज चौक, भगवान महावीर मार्ग, दादरा पूल, जुने बसस्थानक व टिळक रस्ता या मार्गावर मोठी बाजारपेठ आहे. अरूंद रस्त्यांमुळे या मार्गावर अनेक वेळा वाहतूक कोंडी होते. वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी श्रीवर्धन पोलिस ठाण्यातील वाहतूक पोलिस छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात तैनात असतो. तर सुट्टीच्या दिवसात बीट मार्शलही तैनात करण्यात येतात.
परंतु, बाजारपेठेत व्यापारी सामान घेऊन येणारे मालवाहतूक वाहन दुकानाच्या बाजूला उभे करतात. यामुळे रस्ता अरुंद असल्याने सामान्य वाहनचालकांना वाहन चालविताना कसरत करावी लागते. नगरपरिषद व पोलिस ठाण्यातून व्यापारी वर्गाला मालवाहतूक वाहनांची वेळ ठरवून दिलेली आहे, परंतु, व्यापारी वर्गाने याकडे दुर्लक्ष केले आहे.
अनधिकृत विक्रेत्यांनी व्यापला रस्ता
छत्रपती शिवाजी महाराज चौक ते जुने बसस्थानक हा मार्ग अनधिकृत फेरी विक्रेत्यांनी व्यापला आहे. फास्ट फुड पदार्थ विक्रेते, फळ-भाजी विक्रेते, चप्पल विक्रेते, कापड विक्रेते हे रस्त्याकडेला हातगाड्या उभ्या करत असल्याने अनेकदा ग्राहक तिथेच दुचाकी, चारचाकी उभी करत खरेदी करतात. या अनुषंगाने वाहतूक कोंडीत आणखीन भर पडते. या विक्रेत्यांवर प्रशासनाने कारवाई करावी, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.
