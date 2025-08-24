हातभट्टीची दारू घरातून जप्त
अलिबाग, ता. २४ (वार्ताहर)ः तालुक्यातील मेटपाडा येथील एका घरातून ५३ हजार ५०० रुपयांची गावठी हातभट्टीची दारू हस्तगत करण्यात आली आहे. गुरुवारी (ता. २१) रात्री उशिरा याप्रकरणी अलिबाग पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल आहे.
अलिबाग तालुक्यातील मेटपाडा कोळीवाडा येथील नंदा सावंत (वय ५८) घरातच प्रतिबंधित गावठी हातभट्टीची दारूविक्री करीत असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली होती. त्याआधारे पोलिसांनी गुरुवारी रात्री ८ च्या सुमारास धाड टाकली. विविध आकाराच्या प्लॅस्टिक कॅन, पिशव्यांमध्ये ५३ हजार ५०० रुपयांची प्रतिबंधित दारू पोलिसांना आढळून आली. या महिलेविरोधात अलिबाग, मुरूड पोलिस ठाण्यात गुन्हे दाखल असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली.

