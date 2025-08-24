अंधेरीमध्ये मोफत स्तन कर्करोग तपासणी
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २४ : महिलांमध्ये आरोग्य जागरूकता वाढवण्यासाठी आणि वेळेवर तपासणी सुनिश्चित करण्यासाठी रवींद्र जोशी मेडिकल फाउंडेशनने शुक्रवारी (ता. २२) अंधेरी पूर्वेतील गुंदवली येथील सरस्वती अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्समध्ये रवींद्र जोशी यांच्या पुण्यतिथीनिमित्त मोफत स्तन कर्करोग तपासणी शिबिराचे आयोजन केले होते.
शिबिरात २५ ते ७० वर्षे वयोगटातील ३० महिलांची संपर्क नसलेल्या लेसर तंत्रज्ञानाचा वापर करून तपासणी करण्यात आली. कोणत्याही महिलेला कर्करोगाची कोणतीही लक्षणे आढळली नाहीत, हे दिलासा देणारे होते. कार्यक्रमाचे उद्घाटन प्रमुख पाहुण्या माजी नगरसेविका संध्या सुनील यादव यांनी दीप प्रज्वलन करून केले. या उपक्रमाचे कौतुक करताना त्यांनी सांगितले की, महिलांना मदत करण्यासाठी असे कार्यक्रम खरोखरच पुण्यकर्म आहेत आणि ते मोठ्या प्रमाणात आयोजित केले पाहिजेत.
सहयोगी अरविंद शिंदे म्हणाले की, आर्थिक अडचणी आणि जागरूकतेच्या अभावामुळे अनेक महिला वेळेवर तपासणी करू शकत नसल्याने गंभीर आजारांना बळी पडतात. ही संवेदनशीलता लक्षात घेऊन हे शिबिर आयोजित करण्यात आले होते. नाना पालकर स्मृती समितीच्या तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या पथकाने शिबिरात आपली सेवा दिली. या वेळी निर्मला राऊत, सुषमा गणेश देसाई आणि रवींद्र जाजेशी मेडिकल फाउंडेशनचे कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.