‘जनसुविधा’ केंद्रांमुळे प्रवास सुखकर
कोकणात जाणाऱ्या गणेशभक्तांसाठी १० ठिकाणी व्यवस्था
अलिबाग, ता. २४ (वार्ताहर)ः कोकणात जाणाऱ्या गणेशभक्तांचा प्रवास अधिक सुखकर व्हावा, यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने महामार्गावर जनसुविधा केंद्रे उभारली आहेत. या केंद्रांमुळे भक्तांना प्रवासात कोठेही अडचण येणार नाही.
जिल्ह्यात एकूण १० ठिकाणी सुविधा केंद्रे सुरू करण्यात आली असून, पळस्पे फाटा, खारपाडा, खारपाले, वाकण, कोलाड, इंदापूर, माणगाव, लोणेरे, महाड शहर आणि पोलादपूर (लोहारे) येथे ही केंद्रे कार्यरत असणार आहेत. या जनसुविधा केंद्रांवर पोलिस मदत केंद्र व आपत्कालीन पोलिस मदत टोइंग व्हॅन, क्रेन, वाहन दुरुस्ती कक्ष, टायरमध्ये हवा भरण्याची सोय, वैद्यकीय कक्ष, रुग्णवाहिका मोफत आपत्कालीन वैद्यकीय उपचार, बालक आहार कक्ष व महिलांसाठी फिडींग कक्ष, मोफत चहा, बिस्कीट, पाणी मिळणार आहे.