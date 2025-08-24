गणेशोत्सवाच्या तयारीला वेग
श्रीवर्धन तालुक्यात उत्साहाचे वातावरण
श्रीवर्धन, ता. २४ (वार्ताहर)ः श्रीवर्धन तालुक्यात गणेश चतुर्थीपासून पुढील १० दिवसांत मंगलमय वातावरण बघावयास मिळते. यंदा तालुक्यात चार ठिकाणी सार्वजनिक गणपती चार, तर घरगुती गणपतींची ८,६८३ ठिकाणी प्रतिष्ठापना होणार आहे. त्यामुळे अवघ्या काही दिवसांवर आलेल्या गणेशोत्सवाच्या तयारीसाठी बाजारपेठांमध्ये उत्साह संचारला आहे.
श्रीवर्धन तालुक्यात घरगुती गणरायाची प्रतिष्ठापना केली जाते. सार्वजनिक गणपतीची प्रतिष्ठापना मंडळाकडून करून पूर्व परंपरागत प्रथेमध्ये खंड न पडू देता पाच दिवस अथवा अनंत चतुर्दशीपर्यंत गणपती ठेवले जातात. सार्वजनिक गणपती बाबतीत श्रीवर्धन तालुक्यात एक वैशिष्ट्य म्हणजे नैसर्गिक देखाव्यांबरोबर मंडपात साकारलेली जिवंत चलचित्रे लक्ष वेधणार आहेत. गणपती सार्वजनिक घरगुती, कोकणवासीयांचा आवडता कार्यक्रम सायंकाळी, रात्रीचे भजन, बैठक खेळ, टाळ-मृदंगाच्या ठेक्यावर भजने होणार आहेत.
