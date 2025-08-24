मुंबई
शिवसेना ठाकरे गटाकडून मंगळागौरी सोहळा उत्साहात
घाटकोपर, ता. २३ (बातमीदार) ः शिवसेना ठाकरे गट शाखा क्रमांक १२५ तर्फे महिलांसाठी मंगळागौरी सोहळा आयोजित करण्यात आला होता. शाखा संघटिका ज्योतीताई काळे, सतिश सिताराम पवार यांच्या वतीने कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. मंगळागौरीचे खेळ महिलांनी अत्यंत उत्साहाने खेळले. या वेळी विभाग संघटिका प्रज्ञाताई सकपाळ, उपविभाग संघटिका श्रद्धाताई नाटेकर, शकुंतलाताई शिंदे यांनी उपस्थित राहून महिलांना प्रोत्साहन दिले. कार्यक्रमाच्या शेवटी उपस्थित सर्व महिलांना आकर्षक भेटवस्तू देऊन त्यांचा सन्मान करण्यात आला.