विद्यार्थ्यांनी घडविल्या शाडू मातीच्या मूर्त्या!
विद्यार्थ्यांनी बनविल्या पर्यावरणपूरक गणेशमूर्ती
कल्याण, ता. २४ (बातमीदार) : तिसगाव नाका परिसरात नुकत्याच आयोजित करण्यात आलेल्या शाडू मातीपासून गणेशमूर्ती बनविण्याच्या कार्यशाळेला बालकलाकारांचा उत्स्फूर्त असा प्रतिसाद मिळाला. या कार्यशाळेत बालकांनी आपल्या हातांनी गणेशबाप्पाचे निसर्गस्नेही रूप साकारले, ज्यातून पर्यावरणपूरक उत्सव साजरा करण्याचा संदेश देण्यात आला. कार्यशाळेत शाडू मातीपासून गणेशमूर्ती तयार करण्याच्या तंत्राचा प्रात्यक्षिक देण्यात आले तसेच बालकांना पर्यावरणपूरक उत्सवांचे महत्त्व समजावले गेले. सहभागी बालकलाकारांनी तयार केलेल्या मूर्तींमुळे श्रद्धा, संस्कार आणि पर्यावरण संवर्धन या मूल्यांची जाणीव अधिक दृढ झाली.
कार्यशाळेच्या शेवटी सर्व बालकलाकारांना प्रमाणपत्रे देऊन त्यांचा गौरव करण्यात आला. यामुळे लहानग्यांमध्ये पर्यावरणाबद्दल जागरूकता निर्माण होऊन कलात्मकतेचा विकास होण्यास मदत झाली आहे. यावर्षी शाळा, महापालिका, सामाजिक संस्था आणि विविध कंपन्यांनी एकत्र येऊन या प्रकारच्या पर्यावरणपूरक उपक्रमांना प्रोत्साहन दिले आहे. ही कार्यशाळा केवळ गणेशोत्सवाच्या सणासाठी नव्हे, तर पर्यावरण आणि संस्कृती यांच्या समन्वयाचा एक प्रभावी उपक्रम ठरला आहे. भविष्यात असेच पर्यावरणपूरक आणि संस्कारयुक्त कार्यक्रम अधिकाधिक आयोजित करून युवापिढीला पर्यावरण संवर्धनाकडे आकर्षित करण्याचा उद्देश आहे.
