ऍक्वाटिक डायविंग स्पर्धेत श्रेयशला दोन सुवर्ण पदक
ॲक्वेटिक डायव्हिंग स्पर्धेत श्रेयशला दोन सुवर्णपदके
प्रभादेवी, ता. २४ (बातमीदार) : ॲक्वेटिक डायव्हिंग या रोमांचक आणि धाडसी खेळात प्रभादेवीच्या १५ वर्षीय श्रेयशने चमकदार कामगिरी करीत दोन सुवर्णपदके पटकावली. या विजयामुळे त्याने केवळ स्पर्धेतील आपले वर्चस्व सिद्ध केले नाही, तर भविष्यातील आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धांसाठीही आपली भक्कम छाप उमटवली आहे.
स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडियाच्या वतीने बंगळूर येथे घेतलेल्या ४१व्या सबज्युनिअर आणि ५१व्या ज्युनिअर राष्ट्रीय चॅम्पियनशिप स्पर्धेत प्रभादेवीच्या श्रेयश सकपाळ याने एक मीटर स्प्रिंग बोर्ड आणि हाय बोर्ड अशा प्रकारांत दोन सुवर्णपदके जिंकून सर्वांची मने जिंकली. या स्पर्धेत नामांकित खेळाडूंनी सहभाग घेतला होता. कठीण मानल्या जाणाऱ्या डायव्हिंग प्रकारात श्रेयशने आत्मविश्वासाने कसब दाखवत परीक्षकांना थक्क केले.
दररोजचा कठोर सराव, शिस्तबद्ध प्रशिक्षण आणि क्रीडेबद्दलची निष्ठा यामुळेच श्रेयशला हे यश मिळाले. आगामी स्पर्धेत तो आणखी चमकदार कामगिरी करेल, असे वडील सचिन सकपाळ यांनी सांगितले. स्पर्धेतील ही सुवर्णपदके माझ्यासाठी अभिमानाची बाब आहे. माझ्या कुटुंबाचे आणि वरिष्ठ खेळाडू केशव शिंदे यांचे मार्गदर्शन व सहकाऱ्यांचा पाठिंबा मिळाल्यामुळेच हे शक्य झाले. आता माझे लक्ष्य आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारतासाठी पदके जिंकणे आहे, असे श्रेयश यांनी सांगितले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.