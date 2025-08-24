जव्हार बाजारपेठेत नवचैतन्य
जव्हार, ता. २४ (बातमीदार) : संस्थानकालीन जव्हार शहरात विविध सण-उत्सव एकोप्याने साजरे केले जातात, काही दिवसांवर येऊन ठेपलेला गणेशोत्सव आणि गौराईच्या आगमनाने जव्हार शहरातील बाजारपेठेत नवचैतन्य दिसत असून, गणपतीसाठी बाजारपेठ विविध वस्तूंनी सजली आहे.
पूजा साहित्यामध्ये धूप, अत्तर, गंध, वस्त्र अशा अनेक वस्तूंचा समावेश असतो. या सर्व वस्तू घेणे सोपे जावे, यासाठी पूजा साहित्याचे खास संचही बाजारात आलेले आहेत. गणपती बाप्पा घरी किंवा मंडळात येण्याआधी त्यांच्या स्वागतासाठी जशी सजावटीची तयारी होते, तशीच विधिवत प्रतिष्ठापनेसाठी आणि रोजच्या पूजेसाठीच्या साहित्यासाठीची खरेदीसुद्धा सुरू होते. शहरात पूजेच्या साहित्याचे स्टॉल ठिकठिकाणी मांडण्यात आले आहेत. या पॅकेजमध्ये हळद, कुंकू, गुलाल, बुक्का, अष्टगंध, शेंदूर कापूर, जानवे, उदबत्ती, अत्तर, पाच सुपारी, खारीक, बदाम, कापूस, फुलवात, समवात, रांगोळी, मध अशा वस्तू असतात, ज्यामुळे प्रतिष्ठापनेवेळी वस्तूंसाठी ऐनवेळी धावपळ होत नाही.
अगरबत्तीला खास पसंती
पूजेच्या प्रसन्नतेची अनुभूती देणारी सर्वात महत्त्वाची वस्तू म्हणजे अगरबत्ती. तिचा सुगंध सर्वांनाच हवाहवासा असतो. त्यामुळे यंदाही बाजारात मोगरा, केवडा, केशरचंदन, पारिजातक, हिना, लव्हेंडर अशा विविध गंधाच्या अगरबत्ती उपलब्ध आहेत. बाजारात अगरबत्ती १० रुपयांपासून २०० रुपये, कापूर १० रुपये, धूप बोस ते १५० रुपये, वस्त्र १० ते ५० रुपये, नाडापुडी १० रुपये, शेंदूर १० ते २० रुपये, तसेच विविध प्रकारचे पूजेसाठी लागणारे साहित्य बाजारात उपलब्ध आहे.
