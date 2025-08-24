तलावमय खड्ड्यातून चालकांचा जीवघेणा प्रवास
वाणगाव, ता. २४ (बातमीदार) : रस्त्यावर खड्डे पडणे, ही समस्या डहाणू तालुक्याला भेडसावत आहे. नवीन रस्त्यांचे रूपांतर खड्ड्यांमध्ये झाले आहे. पक्क्या रस्त्यांची अवस्था कच्च्या रस्त्यांपेक्षाही अतिशय वाईट आहे. यंदा मुसळधार झालेल्या पावसामध्ये रस्त्यावर खड्ड्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात पाणी साचल्यामुळे प्रवासी, वाहनचालक, विद्यार्थी यांना खड्डा कितपत खोल आहे, याचाही अंदाज येणे कठीण होऊन बसले आहे. डहाणू तालुक्यात वाणगाव, चिंचणी, गंजाड, रायतळीसह इतर भागांमध्ये मोठ्या प्रमाणात रस्त्यांची दुरवस्था झाली आहे.
वाणगाव ते चारोटी या मुख्य रस्त्याला जोडणाऱ्या रणकोळ, रायतळी या ठिकाणी जाणाऱ्या डहाणू रस्त्याला जोडणाऱ्या मधल्या रस्त्यावर रायतळीनजीक असलेला पूल हा जीर्ण झाला असून, मध्यभागी मोठा खड्डा पडला आहे. खड्ड्यांची खोली ही दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. त्यामुळे प्रवासी वाहनचालकांना जीव मुठीत धरून प्रवास करावा लागत आहे. पूल जीर्ण अवस्थेत असल्याने कधीतरी खड्डा खचून भीषण अपघात होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. जवळच रणकोळ येथे माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा असल्याने आणि विद्यार्थ्यांना ये-जा करण्यासाठी दुसरा पर्यायी मार्ग उपलब्ध नसल्याने विद्यार्थ्यांच्या जीवालाही धोका आहे.
