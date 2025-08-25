गायमुख घाटात ५० फुटांचे खड्डे
गायमुख घाटात खड्डेच खड्डे
वाहतूक कोंडीची समस्या कायम
ठाणे, ता. २५ (बातमीदार) : आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून गायमुख घाटाची वारंवार दुरुस्ती केली जात असली, तरीही या घाटातील वाहन कोंडीची समस्या आणि रस्त्यावरील खड्डे दूर होताना दिसत नाहीत. पावसाळ्यापूर्वी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून दोन टप्प्यांत १८ दिवसांचा मेगाब्लॉक घेऊन जर्मन तंत्रज्ञानाचा वापर करून घाटाचे मास्टिंग केले होते; मात्र काही दिवसांतच घाटाची परिस्थिती पुन्हा खराब झाली असून, दोन्ही मार्गिकेवर मोठे खड्डे पडले आहेत. दरवर्षी कोट्यवधी रुपये खर्च करूनदेखील रस्ता टिकत नाही, असे आरोप या वेळी करण्यात आले आहेत.
ठाणे शहर, मुंबई, नवी मुंबई, नाशिक, पालघर आणि उत्तर महाराष्ट्रासह गुजरातला जोडणारा महामार्ग म्हणून घोडबंदर मार्ग महत्त्वाचा मानला जातो. या मार्गावरून उरण येथील न्हावा-शेवा बंदरातून रोज हजारोंच्या संख्येने जड वाहने गुजरातकडे मालवाहतुकीसाठी जातात. या वाहतुकीसाठी संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या हद्दीत असलेला गायमुख घाट हा एक महत्त्वाचा दुवा आहे. सुमारे १००० मीटर लांबीचा, तीव्र चढ-उतार आणि वळणांनी भरलेला हा घाट नेहमीच वाहतूक कोंडीला कारणीभूत ठरतो.
पावसाळ्यापूर्वी घाटावर डांबरी दुरुस्ती करण्यात येते, पण काही दिवसांतच रस्ता खड्ड्यांमुळे खराब होतो. यंदाही त्याच स्थितीची पुनरावृत्ती झाली आहे. घाटाच्या दोन्ही बाजूंनी मोठमोठे खड्डे पडल्याने वाहतूक कोंडी तर निर्माण झालीच आहे, शिवाय धुळीचे मोठे प्रमाण पसरले आहे. धुळीमुळे दुचाकी, रिक्षा आणि कारचालकांना रस्ता ओलांडताना विशेष खबरदारी घ्यावी लागते.
युटिलिटी डकसाठी खोदकाम
ठाणे महापालिकेच्या हद्दीत घोडबंदर मार्गावर सुरू असलेल्या मेट्रो, रस्ता रुंदीकरण आणि युटिलिटी डकसाठी सुरू असलेल्या खोदकामामुळे परिसरात धुळीचे प्रमाण अधिक वाढले आहे. कापूरबावडी ते वर्सोवा चौक (फाउंटन हॉटेल)पर्यंतचा मार्ग धुळीमध्ये बुडाल्यामुळे परिसरातील प्रदूषणही वाढले आहे.
मिरा-भाईंदर महापालिकेच्या हद्दीत रस्त्याचे काँक्रीटीकरण करण्याचे आदेश उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले आहेत. या कामासाठी ठाणे जिल्हाधिकारी, ठाणे महानगरपालिका आयुक्त व मिरा-भाईंदर महानगरपालिका आयुक्तांना सूचना देण्यात आल्या आहेत, मात्र डांबरी खडी खरडून काढण्याचे काम सुरू असतानाच गेल्या आठवड्यात सहा दिवसांची अतिवृष्टी झाल्याने काम ठप्प झाले आहे. सध्या घाटावर मोठे खड्डे असल्यामुळे काही दिवसांतच पुन्हा मेगाब्लॉक घेऊन रस्त्याचे दुरुस्तीचे काम सुरू करण्याची तयारी सुरू आहे.
